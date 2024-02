Billy Joel conquista la radio con “Turn The Lights Back On”

A la edad de 71 años, la leyenda de la música Billy Joel volvió a lanzar un sencillo después de 17 años. Fue en la premiación de los Grammy, cuando sorprendió apareciendo junto a su piano, para interpretar en vivo su nueva canción, misma que al momento no figura dentro de los tops de los principales servicios de streaming.

“Turn The Lights Back On” es el nombre del tema con el que el también cantante de “Piano Man” y “Uptown Girl”, regresó a la escena musical. Una canción que, a una semana de haber sido estrenada en la ceremonia del Grammy, no aparece dentro del Top 50 Global de Spotify, ni tampoco del Top 50 de Estados Unidos, los cuales son encabezados por “Beautiful Things”, de Benson Boone y “Stick Season” de Noah Kahan”, respectivamente.

De igual forma, “Turn The Lights Back On”, coescrita por Joel con Freddy Wexler, Arthur Bacon y Wayne Hector, no está presente dentro del Top 100: Global de Apple Music, que también está liderado por “Beautiful Things” de Benson Boone, así como del Top 100: USA, donde el primer sitio lo ocupa “Redrum” de 21 Savage.

Un éxito radial

El nuevo tema de Billy Joel logró aparecer dentro del chart Adult Contemporary Billboard en el que se incluyen los temas más populares recopilados semanalmente entre algunas de las estaciones de radio famosas de Estados Unidos.

“Turn The Lights Back On” volvió a poner el nombre del artista neoyorquino en las listas de popularidad de la radio. La canción, se posicionó durante su semana de estreno en el número 11, solamente una posición por debajo de lo que hubiera representado un nuevo Top 10 para Billy Joel.

Por otra parte, la incorporación del nuevo tema en la lista, significa el regreso de Joel a ella por primera vez desde hace 25 años, cuando “Hey Girl” tomó el lugar 13 en 1998.

En el mismo sentido de lo que la radio y la vieja manera de escuchar música representan, “Turn The Lights Back On”, está disponible en una versión de vinyl de 7" edición limitada, con la versión extendida del sencillo por el lado A y B, con un costo de 15.98 dólares.