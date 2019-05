Billy Joel, el fino pianista del rock and roll

La vida de Billy Joel siempre ha estado marcada por la música, fue ella quien le dio las más grandes alegrías, preocupaciones, y un rumbo que seguir en su vida, una vez Nietzsche dijo “la vida sin música sería un error” y esta frase le queda a la perfección al creador de éxitos como Piano man y Uptown girl.

El amor de Joel por la música nació cuando este apenas era un niño, con tan sólo 4 años de edad comenzó a tener un gusto por la música clásica, motivo que lo impulsó a estudiar piano, algo que en su adolescencia le traería problemas, puesto que al preferir la música a los deportes , sufriría constantemente de bullying por parte de sus compañeros de escuela, lo que lo llevó a tomar clases de boxeo para defenderse de sus agresores, pero se le dio tan bien este deporte que logró pelear en divisiones amateur de Golden Gloves, donde obtuvo cierto reconocimiento, finalmente abandonaría esta profesión después de que le rompieran la nariz en una pelea.

Tiempo después el músico se graduó de la Secundaria Hicksville, pero tomó la decisión de dedicarse por completo a la música, influenciado por The Beatles, Sam Cooke y Ray Charles, entre otros, decide participar en varias agrupaciones, una de ellas fue la banda Attila pero al ver que su carrera no prosperaba dejó el grupo y en 1971 lanzó su álbum en solitario titulado Cold spring harbor el cual no obtuvo el éxito que este esperaba.

Finalmente, en el año de 1973 consigue editar su álbum más famoso hasta la fecha Piano man con el cual alcanzó el éxito que tanto anhelaba, y justamente el tema que le da nombre al álbum es considerada en nuestros días como una de las mejores canciones de rock-pop de la historia, una composición que nunca pasará de moda.

Al año siguiente Billy lanzó Streetlife serenade y dos años después llegaría Turnstiles, dos discos que no tuvieron buena recepción entre el público.

EN 1978 llegó The stranger, con el cual demostró que la magia de Piano Man estaba de vuelta, este álbum lo llevó a ganar el premio Grammy por Mejor Disco del Año, y a ubicarse en la lista de la Revista Rolling Stone de los mejores 100 álbumes de todos los tiempos, igualmente el tema que ahí aparece Just the way you are se convirtió en un clásico de Billy, alcanzando el tercer lugar en las listas americanas Billboard Hot 100.

Al año siguiente Joel reafirmó su éxito con 52nd Street, que incluía éxitos como Big shot, My life o la nostálgica balada Honesty.

Cuando comenzó la década de los 80, el estilo de Billy Joel cambió considerablemente, las letras de sus canciones comenzaron a adquirir un tono más romántico, lo cual quedó demostrado en su álbum Glass houses o en el disco posterior a este The nylon curtain donde mostró letras con una mayor profundidad e intimidad.

Después de algunos discos que siguieron esta misma línea, Billy Joel decide regresar a sus orígenes y edita el que sería su último disco de estudio con canciones originales River of dreams, el cual llegó en un momento donde el músico atravesaba por varias crisis las cuales quedan de manifiesto en las letras de varias canciones del álbum.

Hoy Billy Joel festeja 70 años de vida, y si bien ya tiene muchos años de no editar un álbum original de estudio, eso no lo ha detenido de seguir dedicándose a lo que más ama que es la música, razón por la cual dará una serie de conciertos este año por Estados Unidos y una fecha más en el estadio Wembley en Londres.

El legado que ha construido Billy Joel con su música durará por generaciones, varias de sus canciones son consideradas himnos que se seguirán cantando por un largo tiempo.

Feliz cumpleaños Billy Joel, nunca dejes de hipnotizar a nuestros oídos con la música que creas a través de tu piano.