Billy Porter aún no lo supera: insulta a Anna Wintour por la portada de Harry Styles en Vogue

Aun cuando ya le había pedido perdón con anterioridad, el actor Billy Porter nuevamente criticó a la editora de Vogue, Anna Wintour, por la portada de la revista que protagonizó Harry Styles.

Durante una entrevista con el medio The Telegraph, Porter aseguró que Anna Wintour se aprovecha del movimiento LGBTQ+, y de nuevo mostró su descontento con la escritora por haber elegido a Styles como el primer hombre en aparecer en la revista de moda.

En la portada del 2020, el intérprete de Music for a sushi restaurant se convirtió en el primer hombre en aparecer con un vestido en la portada de Vogue, lo cual provocó que algunas personas lo criticaran por hacer queerbaiting, ya que él no ha dejado claro que es parte de la comunidad.

Porter, quien es abiertamente homosexual y en diferentes premiaciones ha lucido vestidos, dijo que antes de lanzar la portada con Harry Styles, Anna Wintour le pidó le diera un consejo de la edición que estaba por sacar y le tomó por sorpresa la desición final de la editora.

Según dijo en la entrevista, “Esa perra me dijo: '¿Cómo podemos hacerlo mejor?' Y me tomó tan por sorpresa que no dije lo que debería haber dicho".

De haber podido reaccionar, dijo que le habría gustado responderle a Wintour que usara su poder en Vogue “para elevar las voces de los líderes de este movimiento de agénero de la moda. Pero no lo hizo y “seis meses después, Harry Styles es el primer hombre en la portada".

Pese a esto, Porter aprovechó para reiterarr que Harry Styles no tiene la culpa pues él fue elegido por alguien más, aunque dijo la razón es que el ex integrante de One Direction tiene privilegios por ser “blanco, guapo y heterosexual y encajar en la infraestructura de esa manera” y encaja.

Sus declaraciones previas lo hicieron disculparse con Harry Styles

En 2021 cuando la portada de Vogue se difundió, Billy Porter ya se había pronunciado sobre el tema. En ese momento mencionó que Harry Styles solo lo hacía porque era algo que debía hacer, mientras que para él era política “Esta es mi vida."

Después de su declaración pidió perdón y dijo que no quería hacerle daño a Harry.