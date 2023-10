Biografía de Britney Spears: cuándo sale a la venta en México

El nombre de Britney Spears de nuevo se convirtió en tendencia al ser revelados fragmentos de su autobiografía The woman in me o La mujer que soy, que será publicada en los próximos días.

Lo que se sabe hasta ahora es que la princesa del pop contó cómo fueron los momentos más difíciles de su vida, entre ellas la crisis que sufrió cuando decidió raparse el cabello, el acoso constante de los paparazzis, y la tormentosa relación que sostuvo con el cantante Justin Timberlake.

Si bien la intérprete de Womanizer es conocida por su talento, también lo es por la amplia lista de polémicas que colecciona, pero todas ellas tienen una explicación que dará a conocer en su libro. Según las propias palabras de la cantante de 41 años, es “su historia, en sus términos".

¿Cuándo saldrá a la venta en México?

“La mujer que soy es una historia valiente y asombrosamente conmovedora sobre la libertad, la fama, la maternidad, la supervivencia, la fe y la esperanza”, dice la descripción del libro.

En México, la autobiografía de Britney Spears en español será distribuido con el nombre de “La mujer que soy” por la casa editorial Penguin Random House.

En su página web, la editorial señala que el libro estará disponible hasta el jueves 26 de octubre de 2023, pero ya es posible adquirirlo en preventa.

Si lo que buscas es llevarlo a todos los lugares a los que te traslades sin el riesgo de perderlo, puedes adquirir la versión para eBook con un costo de 169 pesos mexicanos. Aunque si disfrutas más hojeando las páginas también puedes conseguir el libro físico, en pasta blanda y de 280 páginas, por 329 pesos mexicanos.

También puedes hacer esta compra en preventa a través de Amazon por los mismos precios.