Bizarrap y Kygo ponen toque electrónico al Tecate Emblema

El DJ Kygo puso ritmo electrónico al cierre de la segunda edición del festival Tecate Emblema, que en sus dos días reunió a 97 mil 837 personas (41 mil 100 el sábado y 56 mil 737 el domingo), y contó con la presencia de figuras como Robbie Williams, Black Eyed Peas, Danna Paola, Camilo y Pabllo Vittar.

"¡Quiero escucharlos Ciudad de México!", gritaba el noruego mientras saltaba sin parar. El músico tocó temas como "Firestone", "It ain't me" y "Forever yours", la cual dedicó a la memoria del fallecido DJ Avicii.

Minutos antes, Bizarrap cerraba la actividad en el escenario Kia. "Buenas noches México un placer estar de nuevo acá", expresó el argentino, quién hace unos meses se presentó en el Festival EDC.

Su set se compuso por versiones remasterizadas de sus ya conocidos éxitos al lado de figuras como Shakira, Villano Antillano, Snow Tha Product, Nathy Peluso, Arcángel y Residente.

Ay espectáculo culminó con la "Sesión #52", su colaboración con Quevedo. Aunque varias personas se quedaron a escucharla completa, otros ya se abrían paso para ir al escenario principal a disfrutar del gran cierre a cargo de Kygo.