BJÖRK: Un canto a la naturaleza

Luego de agotar ocho fechas en The Shed, en Nueva York, la multifacética Björk, inicia hoy en el Parque Bicentenario la temporada del espectáculo Cornucopia, una producción teatral dirigida por la argentina Lucrecia Martel

Este es el décimo tour de la intérprete islandesa, pero su primera producción teatral, que tiene el sello del estilo vanguardista y excéntrico que la caracterizan.

La cantante ha declarado que Cornucopia es hasta el momento su concierto más elaborado, el título que eligió significa cuerno de la abundancia y el performance tiene como eje la naturaleza y un tributo a la colaboración entre mujeres.

Así como hizo la cantante con este proyecto, en el que tiene como cómplice a Lucrecia Martel, realizadora argentina de cintas como La niña santa, Zama y La mujer sin cabeza, quien se encargó de dar dirección al performance, Chiara Stephenson estuvo a cargo del diseño del escenario, que destaca por su sonido envolvente y para la coreografía se contó con el trabajo de Margrét Bjarnadóttir.

Las imágenes digitales que se podrán ver fueron creadas por el artista Tobias Gremmler y en la parte artística acompañará a la cantante de 54 años un coro de 50 personas, además de una banda que interpretará instrumentos como arpa, percusiones, flauta y también música electrónica.

El show se encuentra conformado en su mayoría por temas de su última producción Utopía, sin olvidar algunos temas como Hidden place y Venus as a Boy, que seguramente serán coreados por los fans.

Se sabe que para esta ocasión Björk también presentará algunos instrumentos novedosos, entre estos destaca el Aluphone, el Segulharpa, el Xylosintetizador y la flauta circular.

Y porque con el vestuario también comunica, Björk eligió las prendas de Olivier Rousteing de Balmain e Iris van Herpen.

En el show también se destaca un discurso ambientalista de la niña de 16 años Greta Thunberg, quien en estos momentos está cruzando el Atlántico en velero como parte de su campaña contra el cambio climático. La adolescente se destacó desde el año pasado en las huelgas estudiantiles de Suecia, generando conciencia hacia el calentamiento global.

Cornucopia se presentará durante cinco noches en el Parque Bicentenario, siendo hoy su primera fecha.

El repertorio: The gate, Utopia, Arisen my senses, Show me forgiveness, Venus as a boy, Claimstaker, Isobel, Blissing me, Body memory, Hidden place, Mouth's cradle, Features creatures, Courtship, Pagan poetry, Losss, Sue me, Tabula rasa, Future forever y Notget