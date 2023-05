Black Eyed Peas arma fiesta en el Tecate Emblema

Tras casi cinco años de ausencia en México, Black Eyed Peas regresó a lo grande en el festival Tecate Emblema, donde se presentaron en el escenario principal, con un set que incluyó sus éxitos como agrupación, así como algunos temas en solitario de sus integrantes masculinos.

Will.I.Am, Taboo y Apl.de.ap aparecieron mientras sonaban los primeros acordes de "Let's get started", y saludaron a su público con una sonrisa. Su compañera, J. Rey Soul, se les sumó en el tema "Boom boom pow".

Pump It elevó la temperatura de los asistentes a la presentación de @bep en el #TecateEmblema2023 pic.twitter.com/MQn4L6CnFP — El Sol de México (@elsolde_mexico) May 15, 2023

"¿Qué pasó mi gente? ¿Todo bien aquí? ¿Todo bien allá?", exclamó Will, mientras todos los presentes gritaban con emoción. Cuando en las pantallas mostraban la imagen del dron, el escenario lucía completamente lleno, observándose una mayor afluencia que el día anterior.

Temas como "Ritmo", "Bebot", "Pump It", "I Gotta Feeling", "Where is the Love", "Scream & Shout", "Don't you worry" y "Girl Like Me", conformaron el repertorio de más de una hora que presentaron esta noche.

Casi al final de la presentación una fan subió al escenario para tomarse una foto con ellos, y aunque al parecer lo logró, rápidamente fue interceptada por el equipo de seguridad y la escoltaron hacia abajo.

Antes de finalizar su participación se tomaron la ya tradicional foto con el público de fondo.