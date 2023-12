Black Pink dará concierto en realidad virtual: dónde y cuándo verlo

La banda de K-pop BlackPink sorprendió a sus fans no solo con la reciente renovación de su contrato, sino también con el anuncio de un concierto en Realidad Virtual que se podrá disfrutar en cualquier parte del mundo.

Por si no bastó con su gira Born Pink, Jisso, Jennie, Lisa y Rosé estrenarán el próximo 26 de diciembre BLACKPINK: A VR Encore, en el que los más fieles seguidores de la agrupación coreana podrán canta éxitos como “How You Like That” o “Shutdown” como si estuvieran en la primera fila del show.

¿Cómo ver el concierto de Black Pink en Realidad Virtual?

Justo un día después de Navidad, los fans podrán tener como regalo una nueva experiencia para disfrutar del último show que dio la agrupación como parte de su gira Born Pink que se llevó a cabo en el Gocheok Sky Dome de Seúl, Corea del Sur.

El BLACKPINK: A VR Encore será el primer concierto de la agrupación en el formato de Realidad Virtual, y surge gracias a una colaboración con Meta, la empresa de Mark Zuckerberg.

Para ser parte de este show, los interesados deberán registrarse en Meta Horizon y contar con la última versión de esta, además de tener la app para celulares de Meta Quest.

Al confirmar la asistencia, solo se deberá ser paciente para esperar el evento, que El espectáculo estará disponible el 26 de diciembre de 2023 a las 19:00 horas (México), y se podrá disfrutar a través de Meta Horizon Worlds más de una vez, durante lo que resta del mes desde su estreno.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

Respecto a esta experiencia y su incursión en la RV, la agrupación BlackPink declaró a Billboard: "Estamos encantadas de abrazar el dinámico mundo de la RV porque nos permite llegar a un público global aún más amplio y compartir nuestra música de una forma totalmente nueva y envolvente".