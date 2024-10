¿Fans cancelan a Blink 182? La banda tiene problemas para vender boletos en el Estadio GNP

Los fans de Blink 182 parecen haber perdido la confianza en la banda de post punk estadounidense pues tras las constantes cancelaciones de sus conciertos en México, los boletos para su show en el Estadio GNP se venden lentamente.

En redes sociales, los internautas han mostrado cómo los mexicanos no perdonan y aunque el regreso de Blink 182 era esperado por miles de personas, ahora ya no causa tal euforia.

Blink ofrecerá un concierto el 09 de noviembre en el Estadio GNP, sin embargo, a cuatro meses de abrir la venta al público, aún quedan muchos boletos disponibles, incluso, Ticketmaster está ofreciendo la promoción al 2x1 para el show de los músicos.

La próxima presentación de Blink 182 vendría a ser la compensación por los conciertos cancelados en abril pasado, pero no contaban con que el público mexicano ya no confiaría en su profesionalismo.

Merecido, ojalá no se llene, no solo se deben llenar escenarios por nostalgia sino también por calidad. Tom no alcanza ni una nota. #Blink182 #EstadioGNP #3Cancelaciones pic.twitter.com/R2z6rbnIkD — Dr. Nintendo 🥶 (@Memo_Rodriguez) October 13, 2024

"Qué gran castigo le dieron a Blink 182, a un mes sigue así", escribió un usuario en X.

"Los fans les perdieron la Fe y al chile que bueno. Así se mira el mapa para Blink 182 en su etapa de venta general", publicó otro internauta.

Blink 182 y su historial de cancelaciones en México

Blink 182 ha cancelado sus conciertos en México en dos ocasiones. La primera fue en marzo de 2023, debido a que Travis Barker se dislocó el dedo anular de la mano izquierda durante un ensayo.

Tras el incidente, la banda pospuso los conciertos de México para el 28, 29 y 31 de marzo. Sin embargo, la banda se presentó de sorpresa en Coachella 2023 a semanas de lesión de Travis, por lo que muchos fans lo tomaron como un desaire para el país, ya que el baterista continuaba lastimado.

Los conciertos de marzo de 2023 se reagendaron para el 2, 3, 5 y 6 de abril en el Palacio de los Deportes, los cuales nuevamente se pospusieron, pues Mark Hoppus estaba enfermo de las vías respiratorias.

Aunque días antes asistieron al Festival Pa’l Norte, la bronquitis que padecía Mark Hoppus se agravó con una infección en la garganta. Los tres conciertos restantes, que se realizarían en el Palacio de los Deportes, se reagendaron para el 9 de noviembre de 2024 en el Estadio GNP.