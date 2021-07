Ana de Armas como Marilyn Monroe: Todo lo que sabemos de Blonde

Desde principios de 2020, Netflix anunció que la película biográfica de Marilyn Monroe, interpretada por Ana de Armas, se encontraba en fase de posproducción, pero hasta la fecha no habíamos tenido más noticia de ella. Por eso, aquí te contamos todo lo que sabemos del regreso a la pantalla grande el ícono pop más importante de Estados Unidos.

La película está basada en la novela homónima de Joyce Carol Oats, que a lo largo de 700 páginas hilvana algunos de los momentos más recordados y controvertidos en la vida de Monroe. El libro, publicado en 1999, es uno de esos bestseller –muy norteamericanos– que desde el principio apuntan a la pantalla grande. Lo anterior no quiere decir que como novela sea mala. Un año después llegó hasta la final del Premio Pullitzer.

Elenco

Ana de Armas obtenido reconocimiento en Hollywood luego de participar en varios proyectos de gran calado. Entre ellos figuran el éxito de Netflix, Knives Out, así como la última entrega de James Bond, No Time To Die. Aunque el personaje que la dio a conocer lo representó en España, en El Internado.

La actriz cubana compartirá créditos con Adrien Brody, quien acaba de participar en The French Dispatch, dirigida por el aclamado director Wes Anderson. Brody tampoco es un desconocido para Hollywood, el actor fue protagonista del exitoso drama El Pianista, y también ha participado en series reconocidas, como Peaky Blinders.

Netflix volvió a retrasar el estreno de “Blonde” la biopic de Marilyn Monroe para el 2022, definitivamente que esta gente le tiene miedo al gran potencial que tiene Ana De Armas como actriz, nadie está preparado para verla en dicho papel. pic.twitter.com/PZMiOF2BgJ — Jenn (@jennioooph) July 29, 2021

Por otro lado, la película corre a cargo de la casa productora de Brad Pitt, que ha llevado a la pantalla proyectos como Moonlight o Ad Astra. Por si fuera poco, la distribución está a cargo de Netflix, por lo que el proyecto tiene al menos garantizado llegar a todos los suscriptores de la plataforma.

Aún no hay información de si la película tendrá un estreno en cines, como pasó con Roma o A Marriage Story, lo que sí sabemos es que, de acuerdo con información compartida por la revista Variety, Netflix ha retrasado el estreno de Blonde hasta el 2022, sin dar un fecha exacta para su arribo a la pantalla.

La nueva adaptación a la pantalla grande de la vida de Marilyn Monroe sin duda es uno de los eventos más esperados por la industria; tanto es así que Netflix recibió la invitación para que la cinta participara en la edición 2021 del Festival Internacional de Cine de Cannes.

Por lo pronto no nos queda más que esperar a tener información más exacta de Blonde y poder ver a Ana de Armas con el rubio platinado que caracteriza a Marilyn Monroe.