Bob Esponja celebra sus 25 años en los Kids' Choice Awards 2024

En la edición 2024 de los Kids' Choice Awards, premios que se entregan por votación popular, en la que participan los seguidores el canal de televisión Nickelodeon, hogar de la caricatura "Bob Esponja", que celebró sus 25 años de existencia junto a todos sus fanáticos e invitados a la premiación.

La fiesta de la esponja amarilla se llevó a cabo en el Coloso de Reforma en donde celebridades del Internet, la actuación y la música se reunieron para divertirse, reírse, premiar a lo más viral y recibir el famoso baño de slime, la tradicional jalea verde.

Ángela Aguilar y Michael Ronda fueron los conductores del evento, éste último ganó como Actor Favorito.

“¡Muchas gracias!, no me lo esperaba; esto es de ustedes, votaron para que pueda tener esto, no lo olvido, lo agradezco de todo corazón”, dijo Ronda.

Mientras la cantante vivió un momento incómodo cuando el público gritó al unísono “Cazzu.. Cazzu”, justo cuando ella llegó al escenario para interpretar un tema junto con Felipe Botello.

El mal rato se olvidó cuando Bob Esponja obtuvo el Blimp en la categoría de Nick Show Favorito con el que rompió un Récord Guinness al ser el personaje con mayor número de premios, sumando un total de 20, por lo que la animación recibió una placa y fue considerado como "oficialmente asombroso".

Bob Esponja se convirtió en el festejado de la noche por su 25 aniversario. Foto: Cortesía Nickelodeon

El ganador en la terna de Creador Más Divertido se lo llevó Fede Vigevani, quien durante su discurso de agradecimiento fue embarrado de slime por su amigo y colega Ian Lucas. Mientras celebraban, al dúo se le notificó que también ganaron en la categoría de El Bob de tu Patricio, con el que Fede sumó su onceavo galardón.

Los amigos se llevaron un premio juntos, en la categoría " El Bob de tu Patricio". Foto: Romina Solis / el Sol de México

Entre los más aplaudidos y queridos estuvieron también Doris Jocelyn quien ganó Trender del Año y La granja del borrego como Celebridad Colombiana.

“Este es mi cuarto año consecutivo acá, estoy muy contento, ya se me olvidó lo que iba a decir, pero me siento feliz de hacer lo que me gusta, no sé qué he hecho para merecer esto, muchas gracias por ver mis videos”, aseguró el Borrego.

Anitta y Nicki Nicole fueron galardonadas como Artista Brasileño y Artista Latino respectivamente.

Por otro lado, el influencer y gamer español Cry logró dos Blimps, el primero como Fashion Icon y el segundo en conjunto con Pipepunk en Dupla Gaymer Favorita.

Las duplas de influencers fueron los más esperados durante la premiación. Foto: Romina Solis / El Sol de México

Celebra el baño de slime

La tradición de llenar con materia viscosa verde (slime) a ganadores y público se hizo presente a lo largo de la premiación.

El evento incluyó dinámicas en la que se buscó una llave dentro de una tina de jalea verde o pasar unas papas francesas gigantes hacia atrás a manera de competencia. Los niños que se encontraban al filo del escenario también se ejercitaron gracias a una activación física que implementaron.

En cuanto a los shows musicales, también cantaron Lasso y Yami Safdie el tema “En otra vida”, mientras que con Sofía Reyes interpretó “Siempre llegas tarde”. El show se repitió ya que no quedó bien grabado a la primera.

Lasso durante su participación en los Kid's Choice Awards. Foto: Romina Solis / El Sol de México

Finalmente, el premio Trayectoria fue para Juanpa Zurita luego de 12 años de trabajo como creador de contenido.

“El tiempo se pasa volando y a las primeras personas que agradezco es a las zuricatas por crecer conmigo, acompañarme en este proceso y toda la gente nueva que se ha sumado en estos años.

“Lo que más me emociona y conmueve después de casi 12 años es toda la industria que ha nacido, la cantidad de creadores que hay allá afuera, ustedes son el futuro de esta industria”, expresó Zurita.

La premiación concluyó con los conductores Michael Ronda y Ángela Aguilar totalmente verdes gracias al slime que les cayó encima.

Como ya es tradición los conductores despidieron los premios bañados de slime verde. Foto: Romina Solis / El Sol de México

La transmisión del evento se llevará a cabo el 19 de noviembre, a las 18:30 horas por el canal de televisión Nickelodeon Latinoamérica, YouTube y Pluto TV.