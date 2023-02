Body shaming: qué es la práctica que denunciaron famosas como Yuridia y Danna Paola

Recientemente la cantante Yuridia denunció varios ataques por parte de integrantes del programa de espectáculos Ventaneando, entre ellos, las críticas hacia su cuerpo, surgiendo así el término body shaming.

“La gordofobia y el body shaming antes era super normal y de hecho me sorprende mucho que en pleno 2023 ella (Pati Chapoy) esté hablando de este tema de la forma más tranquila que hay porque eso está super mal”, acusó la cantante.

La propia conductora Pati Chapoy aceptó que ha llamado gorda a Yuridia durante las emociones en las que se habló de la cantante, al igual que los demás integrantes de su equipo.

Pero esta práctica ha sido motivo de discurso para más celebridades que constantemente están bajo la mira de la sociedad y de los medios de comunicación, por ejemplo, Danna Paola.

Luego de una entrevista con la revista People en Español bajo el título “La actriz y cantante Danna Paola estrena nueva figura y la presumió en exclusiva en People" , la también actriz expresó su inconformidad de que se enfocaran principalmente en su físico y no en su carrera musical.

“Siempre que hago entrevistas hablo de mis proyectos, mi estado actual, motivaciones, salud mental etc, pero siempre se me pregunta sobre mi físico, siempre es un punto de opinión, y llevo años luchando con esas preguntas y ofreciendo la vuelta a algo positivo”, escribió en su Twitter.

Específicamente Danna contó que durante mucho tiempo ha sido víctima de body shaming por parte de los medios de comunicación.

“En fin, es un tema que en todas las entrevistas intento darle la vuelta y no hacer énfasis en los cambios de mi cuerpo, porque nunca ha sido un tema fácil para mí y más cuando los medios me hicieron body shaming muchos años”, finalizó.

¿Qué es el Body Shaming?

Hacerle comentarios a alguien sobre su físico, ya sea sutilmente o no, con la intención de herir o no, logrando que la otra persona se sienta avergonzada es body shaming.

Por ejemplo: “eres muy alta”, “subiste mucho de peso”, incluso “tienes un grano en la cara” y acompañados de “consejos” para mejorar el aspecto indicando que se puede hacer cierta dieta o ejercicio para cambiar.

Esta práctica va de la mano con la idea de que hay jerarquías en los cuerpos, es decir, unos son mejores que otros, y, claro, una persona delgada, blanca y joven se encuentra hasta arriba de la escala de acuerdo con los estándares sociales.

La familia, principal culpable del body shaming

Pero lo más preocupante es que el body shaming viene principalmente del núcleo familiar, así lo explica la diseñadora y comunicadora del Body Positive Carla Escobedo y conocida en redes como Monrix.

“El body shaming, en general, viene de lugares supuestamente amorosos, como la familia. Es la insistencia de las mamás por hacer que sus hijos bajen de peso. Obviamente, lo dicen desde el amor y en tonos distintos, pero no entienden el impacto que puede generar y los daños a largo plazo de este tipo de comentarios”, contó para la Facultad de Psicología de la UDD.

Como consecuencia, las personas que son víctimas, dejan de hacer o implementan diversas actividades que podrían causarles daños graves física y mentalmente, desde comenzar a usar ropa que oculte lo que les causa inseguridad, hasta hacer dietas o utilizar medicamentos sin supervisión médica.

Este fenómeno afecta a personas con cuerpos diversos y es peligroso porque a la vista de muchos no es considerada dañina.

“Creo que no hay nadie que no haya vivido el body shaming, independientemente del peso. Estamos súper expuestos a esa forma de referirnos a otros y está súper validada en la sociedad”, señala Monrix.

Actualmente, la ayuda psicológica es una gran herramienta para poder combatir los daños causados por el body shaming, pero, como es el caso de Monrix, hay quienes encuentran soluciones a través de mujeres y hombres que comparten sus experiencias a través de redes sociales.