Botellita de Jerez alista homenaje para Armando Vega Gil

Para los integrantes de Botellita de Jerez anunciar la desintegración de la banda no es una decisión que surgió posterior a la muerte de su amigo Armando Vega-Gil, fue una decisión que tomaron en conjunto desde hace muchos años.

“Lo platicamos varias veces, el pacto era que si alguien se separaba o se moría se terminaría Botellita, estamos cumpliendo una promesa que juramos hace mucho tiempo”, señaló Paco Barrios, El mastuerzo.

En conferencia de prensa, Sr. González, Paco Barrios y Santiago Ojeda, los tres integrantes de la banda, aseguraron que la muerte de su socio y amigo los ha hecho reflexionar mucho sobre la vida y adelantaron que por supuesto habrá un homenaje.

“No sabemos cuándo, ni en dónde, pero lo vamos a hacer, tiene que ser con calma y bien preparado porque habrá muchos amigos que querrán sumarse a despedirlo”, señaló el Sr. González.

La reunión se llevó a cabo en las instalaciones de la SACM y aprovecharon para agradecerle a este organismo la ayuda que le ha brindado a la familia de Armando Vega-Gil.

“Ellos corrieron con los gastos del sepelio, además de prestarnos las instalaciones para esta conferencia, nos han mostrado su apoyo incondicional, todos han sido muy amables, nos han manifestado su apoyo y aquí en compositores nos han ofrecido su gran ayuda, gracias”, expresó El mastuerzo.

Sobre la memoria de su amigo fallecido, los tres coincidieron que era de alma noble y que había ciertas canciones de la banda que no le gustaba mucho interpretar. “Era demasiado sensible, cuando componíamos las canciones al hacer los ajustes era el que más pedía que le bajáramos una rayita, por ejemplo a él no le gustaba mucho que en el repertorio estuviera Abuelita de Batman, pero como todo profesional, cumplía con tocarla”, recordaron.

Sobre la personalidad del finado músico, opinaron que en varias ocasiones tuvieron que sacarlo de su depresión, pero que cuando se ponía las pilas era muy creativo y sobre todo sensible a las problemáticas sociales.

“Le encantaba ayudar a la gente componer para los niños y por desgracia se quedaba con muchos problemas ajenos, pero se reponía rápido de todo ello”.

El mastuerzo aclaró que como banda quedaron algunos pendientes y éste año saldrán a la luz temas inéditos que dejaron grabados. “No puedo decirte algunos nombres de las canciones porque no las recuerdo, pero si habrá disco nuevo”, dijo Sr González.

También se inclinaron por apoyar a todos los movimientos sociales que denuncian abusos sobre las mujeres. “Estamos muy en contra de algunos términos, nos parecen fuera de contexto y la decisión que tomó Armando no convierte al feminismo en el enemigo”, señalaron.

Respecto a que ya se reveló el nombre de la mujer que denunció un supuesto abuso de Armando Vega, coincidieron que no les interesa saber quién es. “Estamos a favor del amor, no buscamos revanchas, venganzas, queremos que se acaben los ataques a las mujeres y que tengan un mundo mejor”, finalizaron.