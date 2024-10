Brandon Flowers sorprende a sus fans con mensaje en español en el Estadio GNP

“Somos The Killers y estamos para servirles”: expresó en español un Brandon Flowers emocionado, que parecía alimentarse de la alegría de los 47 mil 240 fans que se dieron cita en el Estadio GNP, para el primero de dos conciertos de “Rebel Diamonds Tour” en la Ciudad de México.

El cantante fungió como un “anfitrión” para sus fans, y llegó listo para entregarles justo lo que pidieron: un buen rato. “Si hay algo con lo que pueda ayudarles, háganmelo saber”, dijo en español. “¡Aquí vamos!”, exclamó.

La agrupación fundada en 2001 iluminó el escenario con un letrero luminoso con los nombres de la banda y de la gira, y dos “diamantes” a los costados, además de una K gigante que decoraba el sintetizador de Brandon.

Los fans, que ya habían calentado motores con la participación de Franz Ferdinand como abridores, contagiaban al músico con su buena energía, haciéndolo sonreír y moverse por todo el escenario cantando y brincando, además de asegurar que ésta era su ciudad favorita.

Las canciones avanzaban “Read My Mind” abrió el show, le siguieron “Spaceman”, “Jenny”, “Running Towards A Place”, “The Man”, “Runaways”, “When You We're Young”, “Human” y “Mr. Brightside”, entre otros éxitos.

“Es noche de sábado en la Ciudad de México”, dijo Brandon. “Nos hacen sentir que pertenecemos a este escenario y realmente lo apreciamos, aunque no lo crean a veces necesitamos recordatorios, muchas gracias por venir esta noche”.

Al finalizar, Brandon se despidió mientras sus compañeros seguían tocando, hasta finalizar con un solo de batería. El resto de la banda abandonó el escenario, mientras en las pantallas aparecía un mensaje donde se leía “Drive carefully. Come back soon (Manejen con cuidado, vuelvan pronto)”.

The Killers presentará una fecha más de “Rebel Diamonds Tour” este domingo 6 de octubre, en el Estadio GNP, donde nuevamente estarán acompañados por Franz Ferdinand. Su siguiente parada en la República Mexicana será el 9 de octubre en Monterrey, Nuevo León.