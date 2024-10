¿Quién es Brantley Gilbert? El cantante pausó su show y volvió tras ayudar en el parto de su hijo

El cantante Brantley Gilbert estaba ofreciendo un concierto en Tupelo, Mississippi. Como parte de su gira Off The Rails, el músico estaba en el escenario hasta que un miembro de su equipo le informó que su esposa Amber Gilbert estaba a punto tener a su tercer hijo.

Tras la noticia, el cantante no dudó en salir corriendo del escenario a la mitad del concierto para ayudar al nacimiento de su hijo en el autobús de su gira, que estaba en el estacionamiento del recinto donde ofrecía el espectáculo.

Después de ayudar al nacimiento junto a una partera, que recorría las ciudades con ellos por cualquier emergencia, Brantley Gilbert no dudó en regresar al escenario para celebrar con las personas que lo han apoyado durante toda su carrera, pues el cantante tiene 20 años de trayectoria.

Tengo que decirles que parece una locura volver a salir (...), pero durante 20 años es la única vida que he conocido, (...) no puedo imaginarme estar en otro lugar. Brantley Gilbert.

¿Cómo fue el parto de Amber Gilbert?

Amber, la esposa del cantante, acompañaba a Brantley durante su gira por Estados Unidos. Durante los conciertos, ella permanecía en el autobús junto con su partera, por cualquier emergencia.

En una entrevista para el medio local Whiskey Riff, Brantley explicó que no creían que el bebé naciera durante el fin de semana sino una semana después, debido a que Amber no tenía síntomas previos.

Por su parte, Amber Gilbert narró que todo fue muy rápido, solo recuerda que estaba leyendo un libro en la cama del autobús cuando tuvo que hablarle a la partera.

En el autobús, Ambert tuvo a su tercer hijo con ayuda de la partera y su esposo, pero sin anestesia ni medicamentos.

¿Quién es Brantley Gilbert?

Brantley Gilbert es un cantautor de Estados Unidos dedicado al country rock, género musical en el que también se desempeña como productor musical.

Actualmente cuenta con los siguientes álbumes: Halfway to Heaven , Just as I Am , The Devil Don't Sleep , Fire & Brimstone , So Help Me God y Tattoos.

Como parte de su carrera musical, en 2013 el cantante realizó una gira para entretener a los militares estadounidenses que estaban en Italia y Kuwait.

Durante su trayectoria musical, Brantley Gilbert ha logrado posicionar 14 canciones en las listas de música country, y con cuatro ha llegado al número uno.