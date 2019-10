La espera terminó. Hoy se estrena a El camino de Breaking Bad

Para muchos, Breaking Bad es la mejor serie de televisión en la última década. Sus dos Globos de Oro y seis premios Emmy respaldan la idea. Sus seguidores le son leales, por eso no sorprende que de esta historia protagonizada por Bryan Carson haya derivado otra serie: Better Call Saul y el proyecto El camino: Una película de Breaking Bad, que hoy estrena en Netflix.

El camino: Una película de Breaking Bad sigue la historia de Jesse Peckman, interpretado por Aaron Paul, quien se reencuentra con el personaje después de seis años. El filme se ubica tras los hechos ocurridos en la temporada cinco, la última de la serie, donde Peckman inicia su gran huída, lo persigue la policía por su participación en la fabricación de drogas, lo vigilan aquellos con los que tiene cuentas por arreglar y sobre todo, quiere escapar de su pasado y los fantasmas que atormentan su cabeza.

“Pensé que habíamos terminado esa historia hace seis años, pero veo que no. Ahora me he metido en la piel del personaje una vez más”, aseguró el actor en una entrevista con The Guardian. “La gente es muy apasionada y quería respuestas. Preguntaban cuándo sucedería la siguiente serie de Breaking bad -algo de lo que te puedes ir olvidando- porque querían saber qué sucedía con Jesse”, agregó.

Para Aaron Paul, reencontrarse con Jesse Peckman es también una sorpresa, pues en entrevista con Variety compartió que su personaje no aparecería más que en la primera temporada, sin embargo se mantuvo durante toda la serie por la química que tenía con Bryan Cranston en esta dupla de maestro-estudiante que cocinaba cristal mientras evadía a la policía, por lo que ahora que él continué la historia como protagonista de la película es una gran sorpresa: “Hace diez años no sabía ni cómo pagar mis cuentas”, bromeó

Aaron Paul no es el único que se reencuentra con Breaking bad, pues su creador, Vince Gillian, fue el encargado de realizar el guion y la dirección de esta película que ha puede verse ahora por la plataforma de streaming.

“Lo que Vince y el resto de los escritores hicieron con la serie fue perfecto. Si confías en Vince, entonces debes confiar en lo que hizo con esta película. Creo que es igual de perfecto, es un honesto capítulo en la vida de este chico y creo que ha hecho un bello trabajo con esto”, dijo Paul a Variety en la alfombra roja de la premiere de este filme.

La verdadera incógnita que los fanáticos de Breaking bad tienen es si Bryan Cranston, quien hizo dupla con Paul en el papel de Walter White, tendrá alguna aparición especial, pues el actor apareció en la alfombra roja para la premiere de la cinta. Cabe recordar que en el cierre de la serie, el personaje de Peckman se despide de su compañero antes de escapar de una fábrica donde preparaba droga.

Además de Aaron Paul, la serie también presentará de vuelta a Charles Baker como Skinny Pete, a quién pudimos ver en el primer avance lanzado hace un par de meses. El resto del elenco lo componen Matt Jones Jonathan Banks, Larry Hankin y Franc Ross.