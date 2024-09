Brian May, guitarrista de Queen, sufre derrame cerebral

Brian May, guitarrista de Queen, informó por medio de sus redes sociales que sufrió un derrame cerebral, aunque ya se encuentra bien, confirmó que el incidente afectó parcialmente la movilidad de su brazo, pero sí podrá tocar guitarra.

“Lo que me comentaron fue que se trató de un ataque menor, de repente, de la nada, no tenía control de este brazo (el izquierdo). Fue un poco aterrador, debo decir, pero tuve el mejor cuidado y atenciones del hospital al que fui”, expresó en un video.

El músico aclaró que el suceso ocurrió hace un semana, pero no quiso comentar nada porque no quería generar preocupación entre sus fans, ni recibir mensajes de apoyo, puesto que no le agradan ese tipo de muestras.

Sobre los cuidados que requiere, Brian May informó que por el mismo tiene prohibido salir, y está “castigado”, pero se mantiene con buenos ánimos y podrá regresar a la música muy pronto. “La buena noticia es que podré tocar la guitarra después de los eventos de estos últimos días”, dijo.

May, que ostenta el título de 'caballero', reconoció que la experiencia fue "un poco aterradora", pero elogió la "fantástica atención" que recibió del Hospital Frimley Park en el condado de Surrey, a las afueras de Londres