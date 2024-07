Briggitte Bozzo y Gomita revelan abuso sexual a sus compañeros de La Casa de los Famosos

Briggitte Bozzo y Gomita denunciaron que sufrieron abuso por parte de sus exparejas sentimentales. Durante el primer día de convivencia en La Casa de los famosos, las influencers recordaron la violencia que sus exnovios ejercieron hacia ellas.

Entre lágrimas, Briggitte y Gomita aseguraron que sus exparejas ejercieron violencia sexual, pues no habían dado el consentimiento y les pedían que pararan los actos que ejercían con fuerza.

La actriz aseguró que primero lo vio “normal” porque estaba saliendo con él; sin embargo, al poco tiempo decidió denunciarlo pero por no acudir con “moretones” no procedió su denuncia.

Gossip La Casa de los Famosos México 2024: qué dijeron Mario Bezares y Paola Durante sobre serie de Paco Stanley

Yo dije, es normal, estoy saliendo con él y no hice nada. Cuando fui a denunciar me dijeron: como no tienes moretones no puedes denunciarlo.Briggitte Bozzo.

Por su parte, Gomita aseguró que también lo “normalizó” porque su novio le decía que debía “aguantarse”, sumado a que tenía un patrón de violencia marcado por su padre.

Te puede interesar: Briggite Bozzo es la segunda habitante de La Casa de los Famosos 2024

Esta es la última vez que voy a permitir que me hagan daño. Lo estoy normalizando porque es normal con mi papá, quiero entender que tengo que sanar eso. Gomita.

Ay no 😔 que fuerte lo que acaba de revelar Brigitte Bozzo #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/XIWVmDGMnb — La Comadrita (@lacomadritaof_) July 23, 2024

¿Quién es Briggitte Bozzo?

Briggitte Bozzo es una actriz e influencer venezolana de 22 años. Saltó a la fama porque desde temprana edad debutó en la televisión, pues a sus cuatro años tuvo un papel en la telenovela Rebelde.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

Además, Briggitte Bozzo participó en diversos programas de La Rosa de Guadalupe y Como Dice el Dicho. Entre otros proyectos en los que ha participado se encuentran Quiero Amarte, Abismo de pasión, Papá a toda madre y Like.