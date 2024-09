Briggitte le pide disculpas a Gala Montes por quedarse callada tras agresión de Adrián Marcelo

Un nuevo y agresivo episodio en La Casa de los Famosos generó que las aguas se avivaran en el cuarto Mar, debido a que Gala Montes y Adrián Marcelo protagonizaron una discusión donde la actriz alzó la voz contra el comediante, quien en repetidas ocasiones había mostrado actitudes violentas, misóginas y se había burlado de la actriz por temas familiares.

Gala Montes expresó que se sintió decepcionada de sus compañeras ya que no recibió el apoyo que esperaba, al contrario, Briggitte Bozzo le pidió que se detuviera porque estaban en una gala.

Acto seguido, tomó su mano y evitó que siguiera señalando a Adrián Marcelo, actitud que los usuarios en redes sociales no le perdonaron ya que, en primera instancia, Gala había defendido a Briggitte del comportamiento de Marcelo.

En el cuarto Mar, Karime le pidió disculpas a su compañera por no defenderla y alabó su actitud ya que ella no se considera con el valor de enfrentar con esas palabras a quien le haga daño. En los videos que circulan en las plataformas podemos ver que en ningún momento Briggitte brinda apoyo o consuelo a su excompañera de novelas después de la pelea.

Tras la salida de Adrián Marcelo del reality show, Briggette le pidió perdón a Gala por no saber actuar porque lo encuentra muy difícil y asegura estar aprendiendo de ella para poder defenderla.

“Discúlpame, te prometo que no vuelvo a quedarme callada por ti (…) lo prometo, solo que estoy aprendiendo, aquí yo hablo y lloro” dijo Bozzo mientras abrazaba a su compañera.

En un clip de casi siete minutos, Gala expresa que le dolía que Adrián tocara temas sobre el abandono de su padre, y a pesar de que “existiera mucha energía masculina, y que nadie se levantara y dijera ¡YA!”.

“No es que espere que explotes o le sueltes un putaz* (...) con que me hubieras agarrado la mano y me hubieras llevado al cuarto”, externó Gala entre lágrimas.

Briggitte compartió con su compañera que en Acapulco un joven le prestó la moto pero la llevó por otro lado y solo tenía 16 años cuando el sujeto la manoseo y no supo defenderse.