Britney Spears tendrá biopic: “The woman in me” va a la pantalla grande

Britney Spears, la princesa del pop, llevará su vida a la pantalla grande, la historia estará basada en su autobiografía “The woman in me”.

La biopic estará en manos del director Jon M. Chu que trabajó en “El Barrio” y quien participa en la adaptación de “Wicked”; además estará bajo la producción de Marc Platt, según The Hollywood Reporter.

El libro de Spears ha sido un éxito desde que salió a la venta en octubre de 2023, en sus páginas la cantante estadounidense reveló momentos oscuros de la relación con su padre, sus relaciones sentimentales y su crisis de salud mental.

Britney Spears, emocionada por su nuevo proyecto en el cine

La estrella del pop, Britney Spears, compartió este jueves en su cuenta de X, su emoción por este nuevo proyecto.

“Estoy emocionado de compartir con mis fans que he estado trabajando en un proyecto secreto con Marc Platt . Siempre ha hecho mis películas favoritas…estén atentos”, compartió la intérprete de “Gimme more”.

Excited to share with my fans that I've been working on a secret project with #MarcPlatt. He’s always made my favorite movies … stay tuned 🌹🎥 — Britney Spears 🌹🚀 (@britneyspears) August 1, 2024

Hasta el momento no se han revelado los posibles castings, pero será una producción de Universal, quien tiene una amplia experiencia en las películas inspiradas en la vida de súper artistas como por ejemplo, “8 Mile” de Eminen; “Straight Outta Compton” de la banda N.W.A, así como otros proyectos con Snoop Dog y Pharrell Williams.

¿Britney Spears volverá a la música?

A inicios de 2024, Britney Spears paró con los rumores de su regreso a la industria musical, la cantante usó su cuenta de Instagram para aclarar que no estaba en busca de personas que la ayudaran a preparar un nuevo álbum.

"Solo para que quede claro, la mayoría de las noticias son basura. No paran de decir que estoy recurriendo a gente al azar para hacer un nuevo álbum. ¡Nunca volveré a la industria de la música!", aseveró la cantante.

Thank you to Michelle Williams for her beautiful narration of my memoir ‘The Woman In Me’ !!! Make sure to listen everywhere where audio books are available 🎧 https://t.co/L53bvh7rTH@SimonAudio @GalleryBooks @simonschuster pic.twitter.com/pApVDAI3XE — Britney Spears 🌹🚀 (@britneyspears) November 30, 2023

Sus declaraciones se dieron después de que la revista Page Six lanzara una nota en la que aseguraba que había rumores de que las cantantes Charlie XCX y Julia Michaels estarían trabajando en un disco para la intérprete de “Toxic”.

Spears también mencionó su libro “The woman in me” y dijo que quienes ya lo habían leído, tendrían conocimiento de que ella escribe canciones para otros artistas de manera anónima.

"Para aquellos que hayan leído mi libro, hay muchas cosas que no saben sobre mí... ¡He escrito más de 20 canciones para otras personas en los últimos dos años, soy una escritora fantasma y honestamente lo disfruto de esa manera!", agregó la cantante.

