Bruno Mars pisa fuerte en el Estadio GNP

El Estadio GNP abrió sus puertas con un show de Bruno Mars, que marcó el regreso del estadounidense a tierras mexicanas, luego de varios años de ausencia. Temas como "24K Magic", "Marry You", "When I Was Your Man" y "Treasure" conformaron el repertorio de casi dos horas que ofreció el intérprete.

El acceso y desalojo del inmueble fue ágil, a la llegada de los asistentes había personal del recinto en distintos puntos para orientar y dirigir a las personas a su puerta de acceso.

Desde el camino a las distintas entradas había una señalización clara y visible, y el escaneo de los boletos digitales se realizó de manera rápida.

Una vez al interior, es fácil ubicar las zonas de comida y de sanitarios, aunque de estos últimos aún quedan algunas áreas incompletas e incluso hay sanitarios donde no había agua en los lavamanos.

En la zona Box Diamante hay tocadores portátiles de apoyo, pero se eliminó el área de baños que se encontraba en General B.

Los lugares son más fáciles de encontrar, pues las butacas ya están numeradas, y en cada fila hay letreros claros para ubicarse.

La visibilidad desde gradas es buena, y el sonido mejoró considerablemente, e incluso se sentía en el piso las vibraciones de las bocinas.

¿Cómo se vivó el show de Bruno Mars?

El 14 veces ganador del Grammy arribó al escenario emocionado y dejando en claro que ya era momento de regresar a nuestro país. "¿México estás conmigo?", preguntaba. Su espectáculo estuvo acompañado por pirotecnia, baile y sus más grandes éxitos.

Además de temas propios, interpretó algunos covers como “Nothin’ On You” (de B.o.B) y “Fuck you” (de Ceelo Green). El cantante no dejó de externar su amor por México, e incluso incluyó algunas palabras en español en sus canciones.

El sonidito y el cielito lindo presentes

En la recta final del show, un solo de uno de sus músicos dio pie a que el público entonara “Cielito Lindo”, mientras el estadounidense se preparaba para interpretar “Just The Way You Are”. Antes del cierre, incluso tocó y puso a bailar a todos con un fragmento de “El sonidito”, y enseguida se despidió del primero de sus tres conciertos en el estadio con “Uptown Funk”.

El cantante se presenta este sábado 10 y domingo 11 en el recién remodelado Estadio GNP.