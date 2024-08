Bruno Mars se despide de CDMX siendo luchador: Te quiero mucho, México

Después de entregarse a su público mexicano en tres conciertos en el Estadio GNP Seguros, Bruno Mars se despidió de la Ciudad de México con un video en el que le hace homenaje a la cultura mexicana con lucha libre, mariachis, futbol y mucha fiesta.

Poniéndose una máscara de luchador en color dorado, el cantante catorce veces ganador del Grammy compartió un mensaje en su cuenta de Instagram para sus fans mexicanos: “Gracias Ciudad de México por tres hermosas fiestas. Pude vivir un sueño de la infancia y ser luchador por un día”.

En los créditos del video, la identidad enmascarada del artista fue descrita como "Bruno Mars aka El Capitan Fuego".

OMG! Voladores de Papantla: la polémica de Arath que recordaron en La Casa de los Famosos

Para amenizar el video, Mars canta un tema especial al que llamó This is The Besta, cuya primera estrofa dice: “I’m going to Mexico to fiesta” y que cierra diciendo “Te quiero mucho México”.

Otros elementos que aparecen en el video son los tianguis típicos en la capital del país, canchas de futbol, a tres de sus acompañantes con sombreros de charro y sarapes, así como un puesto de frutas y verduras.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Bruno Mars (@brunomars)

“Estrenando mi ahora movimiento característico: The Oaxaca Shaka. Disfruta de este éxito hasta que regrese!!! Atentamente, tu Brunito", agregó el músico en la descripción del reel.

Sumado al luchador, Mars vistió un traje color beige parecido al de un mariachi, cuya parte superior tiene bordados algunos elementos del escudo nacional, con el águila devorando la serpiente y la palabra “México” en la espalda.

Bruno Mars aparece también jugando futbol con algunos niños, cargando y acariciando a un perro Chihuahua, baila en las calles de la ciudad, ejecuta algunas llaves de lucha libre y hasta come chile piquín y limón.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Bruno Mars (@brunomars)

¿Cómo fueron los conciertos de Bruno Mars en la CDMX?

El exponente del pop y R&B se presentó en lo que fue el Foro Sol y ahora se ha convertido en el Estadio GNP Seguros la noche del pasado jueves, además del sábado y domingo.

Los conciertos del cantante estadounidense inauguraron una nueva etapa en el reconocido recinto, que además de espectáculos de entretenimiento también suele albergar la Fórmula 1.

En sus shows dio un espectáculo inolvidable a miles de sus fans, quienes asistieron a escuchar lo mejor de su repertorio.

Por si fuera poco, además de sus canciones más representativas, Bruno Mars y sus músicos se aventuraron a interpretar una versión de “El sonidito” que causó sensación en el público y en el último concierto se puso la máscara del luchador y su traje de charro para cantar Uptown Funk.

@jazielmc19 #brunomars #bruno #forosol ##cdmx🇲🇽 #mexico🇲🇽 #fyp #fypシ゚viral #fypシ゚viral #mariachi @Bruno Mars ♬ Locked out of Heaven - Bruno Mars





#Mexico @nievesdecoco Bruno Mars mariachi luchador cantando Uptown Funk en México! 11.08.2024 #BrunoMars #UptownFunk @Bruno Mars ♬ sonido original - Luis Nieves





#bruno #mexico #uptownfunk #brunito #forosolcdmx #estadiognp ♬ original sound - Sofía Elisa 🌻 @sofiaelisa23 La sorpresa de la ultima noche de @Bruno Mars en Mexico #brunomars





#brunomarsmexicano🇲🇽 #brunomarsmexico2024🇲🇽 #brunomars #concert #concierto #brunito @feralvarez12 BRUNO MARS SE PONE MASCARA DE LUCHADOR EN SU TERCER CONCIERTO EN MÉXICO. #BRUNOMARS #mexico @Bruno Mars ♬ sonido original - Fer Alv





#México #fyp #f #lluvia #time #following #foryou #friends #brunomars #olimpiadas #forosol #inaguracion #fy #fypage #smile #fypシ #foryoupage #brunomarsmusic #iconic ♬ sonido original - David Cab @david_call1 Bruno Mars "el enmascarado" 🔥 #EstadioGNP