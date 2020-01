BTS da show en Times Square por Año Nuevo

Ante más de un millón de personas, de acuerdo a los organizadores, el show de Año Nuevo en la emblemática Times Square de Nueva York corrió a cargo de la boy band coreana BTS, una de las agrupaciones de K-Pop más exitosas del mundo y considerada como una de las bandas más importantes de la década.

La agrupación compuesta por Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook apareció sobre el escenario alrededor de las 22:40 horas e interpretó sus éxitos Make it right y Boy with luv, tema que se popularizó en Estados Unidos por su colaboración con Halsey y que se convirtió en su momento en la canción más escuchada de K-Pop en Spotify.

Esta canción concluyó el año como uno de los temas más reproducidos en la plataforma, pues sumó más de 304 millones millones de descargas durante 2019. En México alcanzó el número uno mientras que en Billboard llegó al puesto ocho y fue reconocida con un disco de Platino por más de un millón de ventas.

Aunque en las actuaciones previstas para el festejo de Times Square estaban figuras como Alanis Morissette y Post Malone, los coreanos fueron los más ovacionados de la noche y también de los más comentados en las redes sociales.

En el último año, BTS se convirtió en un fenómeno mundial que parecía poco probable cuando lanzaron su primer disco en 2014, tiempo en donde eran prácticamente un grupo local que se presentaba en Corea del sur y algunos otros países de la región.

Sin embargo, el año que inicia se perfila como el de su consolidación, pues será de mucha actividad, tras arribar como estelares en el mercado estadounidense.

Los coreanos fueron los invitados principales en Saturday Night Live, uno de los programas más exitosos en Estados Unidos, realizaron una presentación en vivo en la pasada entrega de los Grammy y aparecieron en el TIME 100, el prestigiado número anual de la revista TIME.

Recientemente la banda concluyó con su gira Love yourself world tour, que los llevó a presentarse en Norteamérica, Europa y algunas ciudades de Asia. Además realizaron dos presentaciones agotadas en Brasil. El tour sumó más de un millón de espectadores y fue una de las giras más exitosas del año.

Para 2020 se tiene previsto que BTS realice su primera gira por Latinoamérica, donde estaría incluido México. Además de lanzar algunos temas nuevos que formarían parte de un disco inédito.