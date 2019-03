Buscan traer a México su fiesta musical

Con tan sólo tres ediciones, el festival de música más importante de Madrid, Mad Cool, ha posicionado a la capital española como una de sus sedes más importantes.

Farruco Castroman, productor de diversos proyectos musicales en su país como Rock in Way, Music Way y el Festival de la Luz, en esta ocasión se encuentra al frente de la dirección del espectáculo, y aseguró estar enfocado principalmente en la creación de experiencias.

“El objetivo del evento es que no dependa del cartel, ahora la gente compra la marca Mad Cool sin importar quien viene al festival, pues confían en que va a estar bueno”, comentó en conferencia de prensa en su visita por México.

Mad Cool comenzó albergando alrededor de 45 mil personas, ha crecido casi al doble en los últimos años, sin embargo la idea de que siga creciendo la audiencia, es algo que Castroman descarta, pues una de sus prioridades es seguir brindando calidad que se podría perder al recibir a más personas.

Una de las intenciones del productor en conjunto con la Alcaldía General de Madrid presidida por Luis Cueto y el director de Turismo de Madrid, Miguel Sanz, también presentes en la conferencia, es poder aterrizar el proyecto en Latinoamérica para el 2020 o 2021.

“México es el país ideal para desembarcar”, y uno de sus retos más grandes es “que la marca se posicione internacionalmente y que haya más sedes en todo el mundo”, mencionó Castroman.

A manera de sorpresa para el director y los presentes, Cueto adelantó que ha estado trabajando con autoridades mexicanas y que es probable que la presencia del festival en el país se dé en este año.

Entre las bandas que tocarán este año en su edición española se encuentra The Cure, Bon Iver, The Smashing Pumkins, Vampire Weekend, The Chemical Brothers, entre otros artistas.

El evento con una duración de tres días seguidos, en su última edición contó con la asistencia de más de 74 mil extranjeros, de los cuales 1200 de ellos eran mexicanos, es por eso que entre sus planes se encuentra el de crear una agencia de viajes que garantice la experiencia a extranjeros interesados.