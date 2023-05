Buscan transformar conciencias retratando la crisis de desapariciones en documental Volverte a Ver

Fosas clandestinas repletas de cuerpos sin identificar, un gobierno que se niega a ver la realidad y grupos de búsqueda que hacen todo por encontrar a sus seres queridos. Esos elementos llevaron a la directora Carolina Corral a realizar el documental "Volverte a ver", que retrata el dolor de las desapariciones a través de las voces de las familias que han vivido esa crisis en carne propia.

"Quisiéramos que transformará conciencias. Se supone que el cine trata de mirar se manera diferente y original, buscar una mirada de una historia que no se ha contado", cuenta la cineasta en entrevista con El Sol de México.

El largometraje sigue a Lina, Angy y Edith, dos madres y una hermana buscadoras, quienes se entrenan como peritos forenses para participar en la exhumación de más de 200 cuerpos que la Fiscalía de Morelos enterró en secreto. Sus análisis revelan una realidad escalofriante: el Estado es parte de la cadena de desaparición de personas a través de sus fosas ocultas.

Este proyecto sufrió varias modificaciones, pues originalmente estaba enfocado en la fosas de Tetelcingo, Morelos, trabajo que terminó por convertirse en el cortometraje "Llueve", y acompaña el estreno del documental en cines.

La realizadora lamentó que pese a la cruda realidad que se vive en todo el país, las autoridades no tomen cartas en el asunto. "Hemos tenido proyecciones en Jojutla con funcionarios de allá que se han prestado a cambiar las cosas, porque de origen eran independientes, y con ellos se logró hacer algunas sinergias para reabrir las fosas, pero no sé qué más se pueda hacer con los funcionarios si el arte y el cine no los toca".

Incluso reveló que gente de la Fiscalía de Morelos fue invitada a algunas de las funciones que se celebraron del documental, pero terminaron por declinar la invitación una hora antes de su proyección.

"Se les está señalando directamente. Son fosas de gobierno, no van a querer ver cómo denunciamos que ellos escondieron cuerpos. Hasta ahora no han dicho quiénes son, quieren darle carpetazo a esos casos, no conocemos la identidad de esos cuerpos".

BUSCAN DAR ESPERANZA A OTRAS FAMILIAS

Las tres mujeres que brindaron sus testimonios para este documental agradecieron que se difunda su causa a través del cine, aunque se dijeron con sentimientos encontrados dado el grado de exposición que este proyecto les brindó.

"Nos dio esperanza por saber que esto iba a ser visto incluso fuera de las fronteras de nuestro país, y se iba a voltear a ver la problemática que vivimos en México. Pero también es otra parte de vivir con un poco de temor, de sentirme más observada y no pasar tan desapercibida", comentó Angélica Rodríguez, integrante de "Regresando a Casa Morelos", quien además lamentó que la sociedad se haya acostumbrado a este tipo de noticias.

"Esperemos que la gente vea este proyecto y pueda seguir sintiendo y se siga indignando ante lo que pasa en este país. De repente vemos que la gente es omisa, ya no nos vemos a los ojos y parece ser que perdimos esa parte del ser humano, ya no vemos al otro cómo igual. Mientras a mí no me pase a mí no me involucro".





Para Edith Hernández, otra de las integrantes del colectivo "Regresando a casa Morelos", este trabajo fue especialmente emotivo, pues plasmó el momento en que encontraron el cuerpo de su hermano Israel. Aunque fue un momento triste, le da gusto brindar esperanza a otras familias buscadoras.

"Ver el documental me transporta a esos momentos de angustia, pero también está ese antecedente con el mensaje que si sales a buscar encuentras. No sólo a tu familia, hallas a otras personas importantes. Esta parte hace que otras familias se decidan a salir a buscar".

Por su parte, Tranquilina Hernández, fundadora de Unión de Familias Resilientes, explicó que para ella los tatuajes han sido una manera de lidiar con el dolor que le dejó la desaparición de su hija.

"Son recuerdos que tengo, son fotos que me quise plasmar. Cada que tengo una caída me hago un tatuaje, porque siento que me levanta. Es como un dolor que te hace resistente, y tener algo que me recuerda a mis hijas me ayuda".

"Volverte a ver" se estrena en cines este 18 de mayo.