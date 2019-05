¿Listos para bailar Payaso de rodeo? Caballo Dorado estará en Festival Coordenada

Con una gran sorpresa revelaron el cartel del Festival Coordenada que se llevará a cabo en Guadalajara, Jalisco el próximo 18 y 19 de octubre.

Y es que un viejo grupo mexicano reaparecerá en este festival. Se trata de Caballo Dorado, quien compartirá escenario con Billy Idol, Café Tacvba, Vampire Weekend, Ska-p, y otros más.

Incluso Caballo Dorado se volvió trending topic en Twitter por la sorpresa que su participación el dicho festival ocasionó.

¡Preparen garganta y corazón, #TecateCoordenada!

Aquí el line up con el que Guadalajara vibrará en su festival este 18 y 19 de octubre.



Preventa @Citibanamex 28 y 29 de mayo, con 3 MSI.

Venta general: a partir del 30 de mayo en la red @Ticketmaster_Me. pic.twitter.com/ei61dj9hnK — Tecate Coordenada (@TecateCRDNDA) 22 de mayo de 2019

"Caballo Dorado en el Coordenada... están llevando el "SER NACO ES CHIDO" demasiado lejos...", "El @TecateCRDNDA será la coreografía del año cuando ponga a bailar a todos con Caballo Dorado", "Quiero ir al Coordenada nomas porque Caballo Dorado. Tendría que llevar zapatillas en una bolsa", son algunos comentarios de usuarios.

Ya listos para ir al #TecateCoordenada a escuchar Caballo Dorado pic.twitter.com/7VUrWiBoz8 — Seymour Skinner (@_ArmandoBarreda) 22 de mayo de 2019 El Coordenada tendrá un cartel muy variado; desde Billy Idol hasta "Caballo Dorado" pic.twitter.com/MnoFLuUn9E — Ola Noticias (@OlaNoticias) 22 de mayo de 2019 Todos los que no estén en el escenario de Caballo Dorado cuando escuchen que ya viene Payaso de Rodeo. pic.twitter.com/boGEWERRKl — El Duende Melecio (@ElDuendeMelecio) 22 de mayo de 2019 Comparte este "Caballo Dorado" para que "No Rompan Mas" tu pobre corazón. pic.twitter.com/bdrsV7GtT6 — ElChicodelasPoesías (@julionuribe) 22 de mayo de 2019 #TecateCoordenada patrocina, le hablamos a Caballo Dorado y a Record Guinnes y todo el mundo en la peda bailando Payaso del rodeo con botas certificadas...

No mms es oro!!! pic.twitter.com/iPr6TEl1Cp — SoloChio (@chio1424) 22 de mayo de 2019 Caballo Dorado en el Coordenada, ya me vi bailando como tía en boda 😂😂😂 pic.twitter.com/BNG806ZFh0 — Martha González (@MarthaGon7) 22 de mayo de 2019 No es por asustarte pero caballo dorado estara en el festival de Tecate coordenada pic.twitter.com/kgT4MKmWEO — Fernando (@doripescadito) 22 de mayo de 2019

¿Quién no recuerda Payaso de rodeo o No rompas más mi pobre corazón? Sí, son esas canciones que no pueden faltar en los quinceaños o en la boda.

Ahora Caballo Dorado hará bailar a los asistentes del Festival Coordenada, al igual que lo hizo el año pasado Mi Banda el Mexicano.





