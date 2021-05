Indirectas y memes, así le responde Café Tacvba a Fania 97 por su equipo robado

Muy a su estilo, la banda Café Tacvba reaccionó ante los señalamientos de que el grupo sonidero de Puebla, Fania 97, usa los instrumentos que le fueron robados en 2019, cuando la unidad en la que transportaban sus instrumentos y equipo circulaba por la carretera Puebla-Córdoba con destino a Cancún, donde ofrecería un concierto el 4 de mayo de ese año.

A pesar de la situación, los integrantes de Café Tacvba han reaccionado con el humor que tanto los caracteriza y comenzaron a manifestarse a través de sus redes sociales sobre que Sonido Fania 97, presuntamente respaldado por un grupo de delincuentes, trabaja con su equipo.

El primero en manifestar una respuesta fue Joselo, guitarrista de la banda, quien luego de que se enteró el pasado 12 de mayo de la noticia, publicó la palabra “ALV” en una de sus historias de Instagram.

Un día después el tecladista de la agrupación, Emmanuel Del Real –también conocido como Meme-, publicó dos memes. El primero con la famosa mujer “reclamando” a un gato y una más con la leyenda “a veces para entender el meme, tienes que ser el meme”.

Finalmente, hasta hace menos de 24 horas, a través de algunas publicaciones en Twitter, la banda hizo alusión a Puebla, en otra más simuló el modo de hablar de los sonideros, pues sin necesidad de mencionarlos, lanzó una indirecta bastante sarcástica.

AUTORIDADES INVESTIGARÁN A SONIDO FANIA 97

Sobre el tema, el gobierno de Puebla informó que investigará al Sonido Fania 97 por este hecho. “Ya está en proceso de investigación y muchos más detalles, no puedo decir más porque es parte de la secrecía que se debe atender en este tipo de casos (…) un grupo musical poblano que se ostenta de usar los instrumentos que le fueron robados a Café Tacvba es algo que se está corriendo públicamente y por ello lo vamos a investigar y vamos a ver hasta donde lleguen las cosas”, declaró.

El 2 de mayo del 2019, Café Tacvba fue víctima de un violento atraco durante la madrugada en la carretera Puebla-Córdoba, esto fue confirmado por la propia agrupación mediante un comunicado: "Lamentamos comunicar que el día de hoy en una ruta a Cancún ... el camión de carga que transportaba nuestros instrumentos, consolas, equipo de trabajo y más fue asaltado y robado esta madrugada del jueves por la carretera Puebla- Córdoba".

En ese mismo lugar también fueron asaltados los equipos de grupos musicales como Vagón Chicano y Matute, así como el ex vocalista de Camila, Samo; sin embargo, el destino de los instrumentos pocas veces ha sido ubicado.