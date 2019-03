Café Tacvba se reinventa con segundo MTV Unplugged

Café Tacvba se convirtió en el primer grupo latinoamericano en grabar por segunda ocasión un concierto acústico para el canal MTV. La banda mexicana preparó bajo la producción de Gustavo Santaolalla y Aníbal Kerpel, un repertorio en el que consideraron canciones de todas las etapas de su carrera, que este año llega a tres décadas

Un altar al pie del escenario y un ritual para ir por la vida con una intención enmarcaron esta presentación que tuvo como sede la Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario de la UNAM en la Ciudad de México, donde poco más de 2 mil 200 personas tuvieron el privilegio de presenciar la grabación del acústico.

MARAVILLOSO

¡Gracias!#CafeTacvbaUnplugged — Café Tacvba (@cafetacvba) March 6, 2019 Si pude grabar parte de “El Baile y El Salón” #CafeTacvbaUnplugged pic.twitter.com/Lpqa4hIRgG — Luis Quid (@Luis_Quid) March 6, 2019

Fueron 17 los temas que el grupo reversionó, pero sin duda entre los más aplaudidos y coreados estuvieron Chilanga banda, la canción de Jaime López que el cuarteto incluyó en su disco Avalancha de éxitos; Eres el tema romántico que interpreta Meme y un popurrí de Las batallas y Rarotonga, de la etapa dijo Rubén, en la que todavía actuaban con inocencia.

La gran sorpresa de la noche fue la presencia de David Byrne, líder del grupo Talking Heads, que acompañó a Café Tacvba con la canción The outsider, el músico a quien no le importó repetir la actuación para que quedará perfecta para el especial televisivo, vistió una chamarra con la leyenda “Mexico is the shit” y en las dos ocasiones que interpretó el tema hizo un bailecito que divirtió a la audiencia.

Café Tacvba abre su MTV Unplugged II con una bellísima versión de El Espacio, desde la Sala Nezahualcóyotl, en Ciudad Universitaria. #CafeTacvbaUnplugged pic.twitter.com/laf0thR1aV — Sergio Flores Camaño (@sergiofloramx) March 6, 2019 1.-El espacio

2.-Locomotora

3.-Batallas

4.-Muerte chiquita, y

5.-EO



Estas cinco fueron mis canciones favoritas del MTV Unplugged de @cafetacvba ,sobretodo muerte chiquita,ese sabor oaxaqueño con los instrumentos de viento es genial#MTVUnpluggedCafeTacvba #CaféTacvbaUnplugged pic.twitter.com/WBw1QSFsdk — Pablo Martínez Quirarte 🖋 (@PabloRMQ) March 6, 2019

Antes de Byrne, fue Catalina García, vocalista de Monsier Periné quien integró su voz a la canción Enamorada y el otro consentido de la noche fue Gustavo Santaolalla, con quien el grupo tiene una larga y fructífera relación, es su productor de cabecera y por eso lo consideran ya parte de su familia musical.

Esta vez el argentino no estuvo sólo tras bambalinas cuidando los detalles de la realización del concierto, con el interpretaron Olita del altamar.

👁 Miren quiénes entrevistaron a #CaféTacvba a propósito del #CaféTacvbaUnplugged en la Sala Nezahualcóyotl: nuestros queridos @luisalaouija y @monocordio.😜 pic.twitter.com/QHn0kpemcr — TVUNAM (@tvunam) March 5, 2019 En otro universo paralelo, allí estoy con ustedes mis queridos @cafetacvba, escuchando como tocan así, con un toque de Silvestre Revueltas, las canciones que tantas veces me han llenado de vida. #CafeTacvbaUnplugged pic.twitter.com/74U2l2FwAZ — Sergio Beltrán-García (@ssbeltran) March 6, 2019

Por más de dos horas Café Tacvba supo reinventar su música y dar cabida también a los sonidos tradicionales de México, del organillero a la marimba y a la música de banda de viento. Ellos mismos con su vestuario hicieron un homenaje al país, especialmente Joselo, quien vistió una camisa tipo campirano y Rubén quien eligió un gabán y un sombrero de palma.

Este MTV Unplugged se podrá ver en el último cuatrimestre del año, a la par se lanzará el disco y se espera que se realice una gira con este con este concepto.