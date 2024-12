¡Pongan Caifanes! La banda cierra el 2024 en el Palacio de los Deportes

Con un lleno total en el Palacio de los Deportes, de 16 mil espectadores, Caifanes cerró un año más de trayectoria la noche del sábado, en un concierto que tuvo como principales invitados a los familiares de algunos de los miembros de la agrupación.

Saúl Hernández, Alfonso André y Diego Herrera, los tres miembros fundadores del grupo, acompañados de Rodrigo Baills y Marco Rentería, dieron un espectáculo de alrededor de tres horas, donde Zoey Hernández, hija de Saul; Cecilia Toussaint, esposa de Alfonso André, y Mariano Herrera, subieron el escenario a interpretar algunos temas.

“Hoy fueron nuestros invitados la familia”, dijo Saúl Hernández luego de tocar “Ayer me dijo un ave que volara” en compañía de Zoey y Mariano Herrera. “Que lleguen más lejos de lo que los cuentos cuentan. No importa el destino, importa el viaje. Con todo amor y todo cariño para nuestros hijos”, añadió.

Más tarde, la cantante Cecilia Toussaint cantó junto a Caifanes “Afuera” y “Aquí no es así”. Otros éxitos que la reconocida banda de rock interpretó en el inicio del show fueron “Miedo”, “Debajo de tu piel”, “Antes de que nos olviden” y “Piedra”.

Con cariño para sus seguidores

En todo momento, Saúl Hernández agradeció a su público por acompañar a Caifanes en una noche más. En diferentes ocasiones, reiteró que el aplaudo era para éste, no para la agrupación.

“El aplauso es para ti, raza. Esta noche se ve venir espectacular, porque tú eres espectacular. Cerramos el año, es nuestro último concierto, fue un año muy poderoso. Gracias a ti este sueño sigue vivo, sigue fuerte, sigue poderoso y falta mucho para que termine”, dijo el vocalista.

En diferentes partes del concierto, Caifanes dio reconocimiento a otros artistas, por ejemplo a Vivir Quintana, proyectando el videoclip de “Canción sin miedo”, pronunciándose en contra de la violencia contra la mujer. “Que viva México sin feminicidios, sin asesinatos, sin desapariciones”, dijo Saúl.

También, la Maldita Vecindad fue homenajeada por Caifanes, quienes tocaron “Pachuco” mientras la portada del álbum “El Circo” apareció en las pantallas del recinto, que de igual forma, más adelante, proyectaron fotografías de Juan Gabriel durante “Te lo pido por favor”, un tema de su autoría.

Por otra parte, durante el concierto, antes de que fuera turno de “Tortuga”, Saúl Hernández desaprobó la destrucción de la naturaleza y de la fauna, en la construcción del Tren Maya.

“Parece que la gente que está haciendo el Tren Maya está contratando gente para matar a la fauna porque les estorba… no mam…”. “No tiene nada que ver con política. Esto tiene que ver con un sentido común de protección de nuestra naturaleza”, dijo Saúl Hernández.

En el concierto, que finalizó en los primeros minutos del domingo, “No dejes que”, “Los dioses ocultos”, “Detrás de ti”, “Para que no digas”, “Nubes”, “Cuéntame tu vida”, “Mátenme porque me muero”, “Viento” y más éxitos que hicieron vibrar al público, que disfrutó el show hasta la última canción, “La Negra Tomasa”.