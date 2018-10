Caifanes ya trabaja en disco inédito, revela Sabo Romo

Caifanes regresa al estudio de grabación para realizar un nuevo álbum en el que incluirán temas inéditos. La banda viajó a Texas para concretar este proyecto que no tiene prisa en salir, pero con el que que “volvimos a tocar como suena a lo que somos, quisimos traer a Caifanes al sonido de hoy, de este tiempo; para debutar en las redes sociales”, informó en entrevista Sabo Romo.



A la pregunta de cuándo saldrá al mercado el primer corte con su respectivo video que es lo que hoy se acostumbra, Sabo explicó que “felizmente no tenemos la presión de una disquera, ni la de nosotros mismos por tener un punto de salida, si va ir el lanzamiento de sencillo en sencillo o lanzamos juntos todos los temas en una sola producción. Nos estamos yendo con toda la calma del mundo, luego que llevábamos 20 años de no estar en un estudio de grabación”.

El bajista del grupo recordó el concierto que ofrecieron a principios de mes en el Palacio de los Deportes . “Fue un encuentro alucinante, inenarrable. Estamos eternamente agradecidos por tanto amor y sobre todo la paciencia, digna para hacer un monumento de amor incondicional, de entrega y pasión que afortunadamente sigue vivo en los fans hacia nosotros, lo que nos da esa energía para continuar la producción de nuestro nuevo álbum de estudio”.

Creador del concepto Rock en tu idioma sinfónico, Sabo Romo dijo que ya prepara la tercera versión del proyecto, que reconoce tiene fecha de caducidad, pero por lo pronto presentarán el nuevo álbum en enero del próximo año.

"Ya nos estamos abocando a una tercera producción con este sonido sinfónico, pero no es tiempo de revelar nombres de solistas o grupos que colaborarán. Es un proyecto con mucho amor, con canciones muy lindas que nos tocó vivir y actualmente las seguimos viviendo y están contenidas en una producción doble con la que seguimos de gira", agregó.

Anuncio que ahora que Aleks Syntek está también en el proceso de hacer su sinfónico, "no quiero dar el nombre o nombres de los nuevos artistas que participarán en el tercer álbum de Rock en tu idioma sinfónico, porque si no me roban a los que ya tenemos seleccionados y me vaya a dar gane el mismo Syntek", finalizó entre risas.