Cámbiame el look está de regreso

La nueva temporada del programa Cámbiame el look regresa para éste 16 de septiembre por el Canal E! con grandes sorpresas y un equipo muy especial que apoyará a la conductora Angie Taddei a mejorar notablemente a los concursantes, pues se trata de especialistas en la moda, la fotografía y el manejo de las redes sociales.

En una breve charla con Organización Editorial Mexicana, el nuevo equipo coincidió en la importancia de cada uno de los participantes, ya que Sara Galindo, quien es una fashion influencer, aportará todos sus conocimientos a la moda, “se trata de sentirse bien más que verse bien, eso depende de la óptica de cada uno, pero si sales a la calle segura de que tu atuendo te hace ver bien, la moral estará por todo lo alto durante el día, así que eso es lo que haremos, darles consejos para combinar lo que tienen en casa y si es necesario, complementarlo con otros artículos adicionales”, expresó.

Por su parte, Alex Córdova es un experto en la fotografía y su trabajo lo distingue por tener un buen ojo y retratar siempre el mejor lado de las personas, “al decir eso me refiero a que muchas veces yo veo lo que otros no, incluso la misma persona que quiere su cambio de look, no siempre se trata de posar como todos lo hacemos, la simpleza en muchas ocasiones es lo que te hace ver mejor, así que yo busco ese ángulo donde la belleza se deja ver más que en lo normal”, señaló.

Por su parte, la conductora Angie Taddei, aseguró que esta temporada el programa estará más completo, “no es que los anteriores estuvieran mal, no, pero lo que está por venir será fabuloso, los concursantes tendrán lo mejor de su lado, un fotógrafo que les diga cuál es su mejor ángulo, una experta en moda que les dirá que está bien o mal de tu guardarropa y cómo cambiarlo y por si fuera poco, una experta en redes sociales que te recomendará cómo convertirte en una influencer”, señaló.

Por último, recomendó que el público no se pierda estos nuevos programas, ya que todo lo que se dirá podría ser de utilidad para el auditorio, “será como si estuvieras aquí, el público no sólo participará, sino que también desde su casa opinará y eso ayuda, porque a veces lo que necesitamos es ese empujón que nos lleve a atrevernos a un cambio”, finalizó Taddei.