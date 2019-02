Camila regresa tras cuatro años de ausencia

Camila está de regreso y para Mario Doom y Pablo Hurtado no había prisa para hacer un disco, “cuatro años de espera no representan nada, pues no es algo cronológico ni tampoco especial, simplemente se dio el tiempo así, fue un proceso natural y cuando sacamos el anterior fue un año de promoción y dos de gira, así que esa es la razón, no por algo extraño”, explicaron a Organización Editorial Mexicana.

“Este disco es el más autobiográfico e intenso que hemos escrito, representa a Camila más maduro, más especial, ambos ya somos padres y la vida nos ha cambiado, las letras son más poéticas, más profundas, tratamos que la gente ponga atención con nuestra música y se olvide un poco de lo que está de moda”, expresó Doom

Al respecto, añadieron que ellos no es que vayan contra corriente, pero defienden mucho su estilo “nunca vamos a hacer reguetón ni rock ni otro ritmo que no haya caracterizado a Camila, somos pop y seguiremos igual, incluso, seremos más cuidadosos con hacer duetos con otros artistas y evitar escribir canciones con quienes están de moda, nuestras letras son atemporales, no las hacemos por moda sino para dejar un mensaje y reflejan mucho el cómo nos sentimos en el momento”, aclaró Mario.

También dijo que la energía que logra para crear sus temas debe de ser limpia, “no critico, pero nosotros no somos de los que ponemos los Grammy en el piano, los míos están en un cuarto donde si queremos verlos abrimos una puerta, pero no dominan la energía de mi casa, no vivo alrededor de la presión de un premio, al contrario, me alejo de todo lo que distrae porque escribimos con el corazón y no con la mente”, señalaron.

Como ejemplo, citaron dos canciones en especial que fueron inspiradas por el embarazo de la esposa de Mario titulada 9 meses así como Sobreviviendo, que habla del amor de hermanos, el disco completo saldrá en mayo, expresó Pablo Hurtado.

Cianuro y miel y Te confieso son los dos sencillos que ya se dieron a conocer de este nuevo material y se escucharán durante la gira que realizan junto a Sin Bandera titulada 4 Latidos. “Aunque nuestras letras hablen de sexo, de amor, somos muy respetuosos en nuestras giras hemos visto a niños presentes, apenas estuvimos en una presentación con Marco Antonio Solís y nos fue muy bien, aprendimos mucho y a ser más cuidadosos”, coincidieron.

Con cuatro premios Grammy Latino, cuatro Premios Billboard, Premios MTV, Premios Lo nuestro, entre otros, Mario Doom reveló que no es fan de seguir las premiaciones de cerca, “no soy tan afecto seguir esas noticias, sé que la próxima semana se entregan los Grammy pero no me enfoco a ver quién lo gana y quién no, estamos concentrados en crear música, en hacer un buen show y entregarnos a la creatividad, no vamos con las corrientes ni nos preocupamos por premios, sería contaminar nuestro lado creativo” y aseguró que esta declaración se extiende para hacer colaboraciones con otros artistas e incluso, como compositor para dar sus temas a otros artistas.

“Tengo más de 60 canciones listas pero no quiero soltarlas así como así, me tiene que convencer el artista con su propuesta, no me gustaría que terminara en un reguetón y tampoco grabaremos duetos nada más por hacerlos, no lo necesitamos”, coincidieron.

Por último, revelaron que la gira 4 Latidos los llevará a Argentina, Costa Rica, México y ciudades de Estados Unidos como Los Ángeles, Nueva York y Chicago, “estamos trabajando duro desde el pasado 25 de enero y culminamos hasta octubre, así que es muy pronto para decir si vamos a hacer otra cosa”, finalizó Doom.