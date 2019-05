Camila supera obstáculos y lanza su nuevo disco Hacia adentro

En un momento donde la industria musical es dominada por los ritmos urbanos, Camila ha sido una de las bandas que con su balada han forjado una resistencia. No lo han hecho de manera intencional, pero sí con la motivación de buscar una trascendencia el trabajo que han hecho desde hace 15 años que se dieron a conocer.

“En esta carrera el reto más grande es seguir siendo coherentes. Yo prefiero que cuando tenga la edad de Armando Manzanero la gente diga: ‘Este tipo aportó algo, poco o mucho, pero lo hizo bien’; el dinero va y viene, y no voy a comenzar a pensar en ello ahora. Lo importante para nosotros ahora es seguir creativos, coherentes y hacer mucha música”, señala Mario Domm, vocalista del dueto.

En entrevista con El Sol de México, el compañero de Pablo Hurtado confesó que durante la década y media que han permanecido en la escena musical siempre han tenido que esquivar ideas que no van con la esencia del grupo:

“Hay propuestas para cambiar de género todo el tiempo, y no sería malo, no estoy en contra de ningún tipo de música, sólo hemos tratado de ser muy coherentes con lo que hacemos. Cuando compongo en el piano o la guitarra es lo que la gente escucha, así que no forzaría nunca un proceso creativo por tratar de estar cerca de una moda”, comentó.

Muestra de ello es el disco que lanzan hoy mismo Hacia dentro, un material que rompe con las exigencias de la industria en estos días. Por ejemplo, no cuenta con ninguna colaboración: “Fuimos muy celosos de no compartir la energía. Y creo que el mayor reto fue sacar un disco solos, hubo tanta propuesta para hacer duetos que dije ‘Todos se van a la chingada, no quiero hacer ninguno. Quiero hacer un disco solo, como se hacían antes’”, explicó el compositor, quien criticó estas prácticas para vender más sencillos.

“Hoy en día los duetos, lejos de ser una colaboración musical, son para ganar una base de fans que el otro no tiene. A mí no me parece honesto, porque es un préstamo de fans, para empezar ni la palabra ‘fans’ ni siquiera me gusta”, sentenció.

Hacia dentro es además el disco más personal de Camila, una introspección a las experiencias que Mario Domm y Pablo Hurtado han tenido en los últimos cuatro años. “Ambos cambiamos el formato de vida, cada uno ha tenido una familia y es la primera vez que hacemos un disco con una vida personal estable, y eso va a hablar mucho cuando la gente escuche el álbum”, dijo el autor de Todo cambió.

Mario Domm, enfatiza en que este material “habla mucho de la familia. Creo que hoy es tan importante y está tan olvidado el tema, porque ahora todo el mundo está volcado en las nalgas y chichis y en el lenguaje obsceno. Y de repente volteo y veo que el éxito no está ahí, en los followers, el éxito es tener una familia unida y estar en paz contigo mismo. Y este disco refleja mucho esta etapa tan bonita que hemos vivido”, finalizó.