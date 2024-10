Campeones del boxeo apoyan a Gael García y Diego Luna en premier de la serie "La Máquina"

Durante la alfombra roja de la premier de la serie "La Máquina" protagonizada por Gael García Bernal y Diego Luna, desfilaron personalidades del boxeo como Humberto "La Chiquita" González y Mariana "La Barbie" Juárez, donde Luna dijo que "México siempre ha tenido un campeón de boxeo, es referente a nivel mundial".

En entrevista con El Sol de México, Luna reconoció que “el box es el deporte más importante del país, desde que crecí hay referencias, siempre he escuchado de un campeón mexicano o alguien que va en el camino ascendente".

“En el cine y en la pantalla en general, hemos hecho pocos homenajes al boxeo y a las figuras nacionales, a mí me da mucho gusto ver pelear por ejemplo a “El Canelo”, siempre tranquilo, siempre en control, verlo gozar en el ring frente a su contrincante, con la madurez que tiene”, agregó el actor.

“Hablar de ellos, es fácil, sin embargo, la carrera de los boxeadores es brutalmente demandante, es durísimo… creo que con el boxeo se pueden hacer grandes analogías sobre este país, sobre la perseverancia de muchos y muchas por salir adelante.

“Los referentes, en especial Julio César Chávez, son esenciales para un país que entiende la derrota profundamente. En el boxeo hay profesionales que vienen de clases de bajos recursos, con sus ganas de destacar y con un pulso de sobrevivir”, expuso y mencionó que este, como todos sus trabajos, está dedicado a su padre, el fallecido escenógrafo Alejandro Luna.

A su paso por la alfombra roja de la premier de la serie dirigida por Gabriel Ripstein, Gael García Bernal declaró que gracias a que lleva practicando boxeo hace 12 años, le fue fácil interpretar a “La Máquina”.

“Diariamente practico la cuerda, háganlo por salud y como deporte; a veces es muy difícil llevar esta disciplina, cuando filmo una película, caliento con la cuerda, me encanta y lo recomiendo mucho”.

De “La Máquina”, aparte de las temáticas que aborda, como el lado oscuro del deporte por la corrupción y el manejo de las peleas “a modo”, Gael afirmó: “Nosotros en la serie quisimos hacer alusión a una tragedia griega, lo que pasaría si un orden universal dictara el destino de los humanos, del cual nos queremos escapar.

“No buscamos hacer un señalamiento contextual de lo que pasa en ese mundo del deporte, en donde también hay unidad, amistad, lealtad y mucho amor a la familia”.

Desfilan campeones por la alfombra

Los primeros en pasar por la alfombra roja, fueron Humberto “La Chiquita” González, quien iba luciendo su cinturón de campeón al hombro, junto a Mauricio Sulaiman, presidente del Consejo Mundial del Boxeo.

El boxeador compartió que su caso, “a diferencia de otros boxeadores, ahorre mis ganancias del box, siempre me porté bien, gracias a Dios y sé que es difícil irse por el camino derecho, pero el que quiere puede, yo quise y lo logré e hice mi carrera de gloria y confort para mi vejez.

“Nunca me ofrecieron que perdiera tal o cual pelea, siempre hice las cosas bien en mi carrera y cobrar lo justo por mis peleas”, afirmó “La Chiquita” González.

Por su parte Mauricio Sulaiman, se refirió a la serie, “La Máquina es maravillosa, refleja por lo que pasan los grandes campeones, o los boxeadores de cuatro rounds, hay mucha ficción también, la realidad es que cuando entran en el mundo del dinero, hay algunos que no están preparados. Hay quienes como Humberto “La Chiquita” González, Oscar de La Hoya, “Finito” López, que sí guardaron su dinero, que sí lo invirtieron y tienen la capacidad de no caer en las tentaciones, y hay otros que no. En la serie vamos a ver qué le pasa al campeón”.

Y añadió Sulaiman que, “el box es el deporte que más le ha dado al arte en películas, en música, en obras de teatro, por las proezas de gente que viene de la nada y se convierte en un gran campeón. Tan sólo el caso de Humberto, atendía una carnicería como empleado”.

A lo que agregó “La Chiquita” González, que “La película de ‘Rocky’ a mí me hizo inspirarme en el boxeo. Ver a Sylvester Stallone cómo peleaba en el ring, fue mi gran inspiración para llegar a lo que he sido en el boxeo. El boxeo es una pasión, las ganas de dejar las calles y hacer una profesión”.

Mariana "La Barbie" Juárez dice que los salarios de las boxeadoras son muy bajos a comparación de los boxeadores, aparte no tienen cubiertos los gastos de salud. Foto: Adrián Vázquez / El Sol de México

Mariana “La Barbie” Juárez, llegó dando autógrafos al público y posteriormente declaró que le alegra ver su deporte en una serie. “El caso es que el boxeo está en la pantalla: Eso me tiene muy contenta, la trama está increíble, a veces creen que un boxeador es una máquina, que siempre va a rendir igual y no le pasa nada.

“Al final del día el boxeador y la boxeadora somos seres humanos, que en un momento damos la mejor pelea y en otro día, no nos sale y desgraciadamente somos muy criticados, muy juzgados y de repente no se ponen en nuestros zapatos, la profesión es difícil”.

Respecto a la diferencia salarial en el deporte, mencionó que “los salarios de las boxeadoras son muy bajos a comparación de los boxeadores, aparte no tenemos cubiertos los gastos de salud. Cada pelea yo le pido a Dios que salga con bien, me debo a mi hija, soy mamá, tengo una familia y necesito seguir disfrutando de mi profesión”.

Ella también aseguró que todas sus peleas han sido limpias. “A mí nunca me han pedido que me deje ganar o que caiga en la lona”, aunque reconoció que en el deporte hay malos manejos.