Caos en La Casa de los Famosos: polémicas y violencia ponen en la mira al reality

La Casa de los Famosos atraviesa una fuerte polémica debido a las situaciones violentas que han protagonizado algunos de los habitantes, llegando incluso al borde de los golpes.

Luego de que el domingo pasado el público salvó a Gala Montes, Karime Pindter y Arath de la Torre, el caos creció a tal grado que este último pidió abandonar el reality.

“Yo no puedo seguir jugando así, prefiero salirme de aquí porque no tengo nada que hacer aquí, en estos ambientes, de verdad lo digo. Yo ya pedí mi renuncia formal de salir del juego porque no quiero exponerme, no quiero seguir dando malos mensajes a la sociedad, no quiero equivocarme en ese sentido, yo ya pedí formalmente mi renuncia, porque tengo el derecho de hacerlo y el derecho de ser aceptado”, dijo Arath de la Torre durante una discusión en la que se encontraban todos los participantes.

Tras los conflictos sucedidos en la madrugada, #ArathDeLaTorre tomó una decisión que dejó a todos mis habitantes sin palabras...#LaCasaDeLosFamososMx, de lunes a viernes 10:00 p.m. por #El5, domingos, 8:30 p.m. por #LasEstrellas y 24/7 por #VIX 📺📱 pic.twitter.com/81xqIN8o6e — La Casa De Los Famosos México (@LaCasaFamososMx) August 6, 2024

La producción de la segunda temporada del show, al que aún le quedan dos meses al aire, no ha hecho ningún pronunciamiento ni por el anuncio del conductor de “Hoy”, ni por la discusión que tuvieron Gala Montes y Adrián Marcelo, quien hizo mofa de la depresión que padece la actriz.

En su cuenta de Instagram, la producción posteó el clip en el que el influencer agrede a la actriz, y entre las más de 12 mil respuestas de usuarios reprobando su actitud, la actriz Consuelo Duval posteó: “Esto me tiene mal”, y la conductora Monserrat Olivier “canceló” ese clip con una serie de taches.

Usuarios se han manifestado en contra de la actitud del influencer, “Esto ya no es un juego”, posteó la cuenta @untalfredo. “Esto no es un enfrentamiento. Gala está defendiéndose de un agresor”, escribió la actriz Regina Reynoso, quien compartió además una foto de ella con Gala siendo niñas.

La situación entre #GalaMontes y AdriánMarcelo se descontroló 😱💥🫣#LaCasaDeLosFamososMx, de lunes a viernes 10:00 p.m. por #El5, domingos, 8:30 p.m. por #LasEstrellas y 24/7 por #VIX 📺📱 pic.twitter.com/JiDMBaJkV8 — La Casa De Los Famosos México (@LaCasaFamososMx) August 6, 2024

“Que triste y decepcionante que una persona pública con ‘influencia’ tenga tan poca empatía y capacidad para hablar sobre temas tan personales y delicados como la salud mental. Es una pena que se permita este tipo de bullying psicológico en un programa que llega a miles de personas y a algunos que como yo padecemos ansiedad y depresión y luchamos cada día contra nuestra mente para dar lo mejor de nosotros”, escribió la usuaria Alethia Sada (@ale_sada).

Otros sucesos que se han presentado en las últimas horas son el connato de pelea entre Sian Chong y Mario Bezares primero porque le escondieron el colchón y después porque Bezares lo llamó “Sianiciento”, a lo que el actor respondió con la frase “tú eres un huevón”, lo que molestó al comediante y estuvieron a punto de llegar a los golpes.