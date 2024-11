Cardi B, Jamie Lee Curtis y más famosos que rechazan el triunfo de Donald Trump en EU

Donald Trump volverá a la Casa Blanca en 2025 luego de conseguir una contundente victoria ante la candidada demócrata, Kamala Harris en las elecciones del pasado 05 de noviembre.

El republicano sumó 276 votos electorales frente a 224 de su rival, para el triunfo se necesitaban 270 votos de lo colegios electorales.

Aunque la campaña de Trump estuvo bañada de escándalos como los cargos penales en su contra por corrupción, así como atentados contra su visa, el empresario estadounidense ganó las eleeciones, hasta el momento, de manera virtual.

"Me siento extraordinario. Esta es la mayor victoria política estadounidense de la historia", dijo Donald Trum en un mitin en Florida tras darse a conocer los resultasos.

Celebridades de Hollywood, decepcionados por el triunfo de Trump en elecciones de EU

Aunque las urnas y los colegios electorales en Estadps Unidos definieron a Donald Trump como el presidente número 47 en la historia de ese país, varias celebridades de Hollywood han expresado su frustración y rechazo contra el político republicano.

Jamie Lee Curtis

La actriz Jamie Lee Curtis posteó en Instagram un comunicado en donde lamentó la victoria de Trump.

"Así que ya están los resultados...¿qué significa?(...)Significa un regreso seguro a un tiempo más restrictivo, algo teme draconiano. Muchos temen que sus derechos sean obstaculizados y negados. Muchos grupos minoritarios y jóvenes tendrán miedo. La gente gay y trans tendrá más miedo. Sabemos que a muchas mujeres les resultará difícil obtener la atención de salud reproductiva que necesitan y merecen. Para todas esas personas habrá quienes te ayudarán. Yo incluida", dijo Curtis.

Christina Applegate

En su cuenta de X, Christina Applegate pidió que los internautas que dejaran de seguirla quienes dieron su voto a Donald Trump.

"Por favor, deja de seguirme si votaste en contra de los derechos de las mujeres. En contra de los derechos de las personas con discapacidad. Sí, eso. Deja de seguirme porque lo que hiciste es irreal. No quiero seguidores como este. Así que sí. Hecho. Además, después de hoy cerraré esta cuenta de fan que he tenido durante tantos años porque esto es enfermizo", publicó la actriz.

Please unfollow me if you voted against female rights. Against disability rights. Yeah that. Unfollow me because what you did is unreal. Don’t want followers like this. So yeah. Done. Also after today I will be shutting down this fan account that I have had for so many years… — christina applegate (@1capplegate) November 6, 2024

Mia Farrow

La actriz también usó sus redes sociales para condenar a los votantes que elegieron a Trump a pesar de promover la guerra, ir contra los derechos contra las mujeres y los inmigrantes.

"Es cierto que no habíamos comprendido que los estadounidenses han cambiado. La mayoría ha dejado claro que quieren el aislacionismo. “Estados Unidos primero”. Ha desaparecido gran parte de lo que valorábamos de Estados Unidos: su nobleza y su compromiso moral de ayudar a nuestros aliados y abordar los errores de este mundo en problemas. Y que Dios ayude a Ucrania. Dios ayude a los habitantes de Gaza. Dios ayude a los inmigrantes. Dios ayude a los niños trans, Dios ayude a la Tierra. Y que Dios nos ayude a todos", expresó.

But it is also true that we had not understood that Americans have changed. The majority have now made it clear that they want isolationism. “ America first”. Gone is much of what we valued in America- her nobility & moral commitment to help our allies and address the wrongs… — Mia Farrow 🏳️‍🌈 🌻🇺🇸💙 (@MiaFarrow) November 6, 2024

Cardi B

La cantante llamó a tener esperanza frente al nuevo gobierno encabezado por Donald Trump en Estados Unidos y agredeció a Kamala por su lucha en la contienda.

"No hay necesidad de ser desagradable, ya eligieron a su ganador... Todo lo que podemos hacer es tener esperanza y desear lo mejor. Antes de que Kamala se uniera a la contienda, sabíamos cómo está organizado este país y lo que probablemente iba a pasar, pero fue muy inspirador ver cómo luchó y cambió tantas mentes, incluida la mía", compartó la cantante.

No need to nasty, y’all picked your winner…All we can do is be hopeful and wish the best. Before Kamala joined the race, we knew how this country is set up and what was probably going to happen but it was so inspiring how she fought and changed so many minds, including mine. pic.twitter.com/pj05rnKY57 — Cardi B (@iamcardib) November 6, 2024

Yvette Nicole Brown

La actriz nominada al EMMY, Yvette Nicole Brown, tamvién usó su cuenta de X para mostrar su descontento.

"Ya no tendrán que escucharnos más. Ya no hablaremos más. De hecho, a ninguno de nosotros se nos permitirá hablar lo suficientemente pronto, y no solo a las mujeres negras ni a nadie que disienta. Esta es la América que sus "hermanas" blancas y sus hermanos latinos querían junto a los hombres blancos, siempre dispuestos al racismo", expresó.

Thanks, Rose.



But you won't have to listen to us anymore. We're done speaking. In fact none of us will be allowed to speak soon enough and not just Black women -- anyone who dissents.



This is the America your white "sisters" and Latino brothers wanted -- alongside the always… https://t.co/f7fAyuTYof — yvette nicole brown (@YNB) November 6, 2024

Wendell Pierce

El actor Wendell Pierce advirtió que el triunfo de Trump traera consecuencias en el manejo de la Corte de EU.

"Las elecciones tienen consecuencias. La Corte Suprema cambiará durante una generación. Nunca volveré a ver una corte moderada en mi vida. Alito y Thomas dejarán el cargo y Trump nombrará a partidarios de 40 años para el tribunal. El daño que está a punto de infligir a nuestras instituciones en los próximos dos años será irreparable", dijo en su perfil de X.

Elections have consequences. The Supreme Court will be changed for a generation. I’ll never see a moderate court again in my lifetime. Alito and Thomas will step down and Trump will appoint 40 year old partisans to the bench. The damage he is about to inflict on our institutions… — Wendell Pierce (@WendellPierce) November 6, 2024

Con información de AFP