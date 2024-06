Carin León rechaza colaboración con Christian Nodal: con mi compa no

Recientemente Christian Nodal volvió a ser tendencia en redes sociales tras la confirmación de su relación con Ángela Aguilar, pues fue criticado ante la rapidez con la que inició otro vínculo amoroso tras terminar con Cazzu.

De acuerdo con algunas teorías, Christian Nodal habría engañado a Cazzu con Ángela Aguilar. O bien, otros usuarios lo acusan de “no saber estar solo”, pues el intérprete de Adiós, Amor inicia vínculos amorosos inmediatamente después de terminar con sus parejas, incluso acusaban que Cazzu era la “relación de rebote” por Belinda.

Aprovechando la tendencia, Carin León fue cuestionado sobre si le gustaría colaborar con Christian Nodal, sin embargo él aseguró que no e incluso enfatizó que no tiene comunicación con el novio de Ángela.

La neta no: Carin León sobre realizar una colaboración con Christian Nodal

En una entrevista que ofreció Carin León para El gordo y la flaca, fue cuestionado sobre si le gustaría hacer una colaboración con Christian Nodal, a lo que él inmediatamente respondió que no.

La neta no, no tengo comunicación con él.Carin León.

Sin embargo, no es la primera vez que el intérprete de Primera Cita muestra su negativa por realizar una colaboración con Nodal, pues desde 2022 aseguró que solo hacía duetos con lo que le “vibra”.

Si no me vibra por un lado, no vibro por ahí. No está en mis planes. Solo hago duetos con amistades, con gente con la que vibro. Carin León.

¿Por qué Carin León no quiere hacer un dueto con Christian Nodal?

De acuerdo con fuentes del programa El gordo y la flaca, cuando Carin León iniciaba en la música le pidió a Christian Nodal, a través de su disquera, hacer un dueto, pues el intérprete de Dime Cómo Quieres ya era más conocido.

Sin embargo, las fuentes del programa aseguran que Christian Nodal no aceptó hacer la colaboración.