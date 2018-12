Carla Estrada volverá a producir El privilegio de amar

A20 años del estreno de la telenovela El privilegio de amar, su productora original, Carla Estrada, tendrá la labor de darle un tratamiento renovado a la trama y contar la historia en sólo 25 capítulos para incluirla en el proyecto Fábrica de estrellas.

“Estamos trabajando apenas en El privilegio de amar, lo que se nos está pidiendo es algo totalmente diferente, pero basándonos simplemente en el meollo de la trama, contarla diferente, pero con los mismos elementos más importantes, en un periodo más corto de 25 episodios”.

En entrevista en La Casa del Actor Mario Moreno Cantinflas, durante la tradicional posada, comentó que espera que en 2019, se transmita la bioserie de Silvia Pinal: "Estamos esperando que se dé luz verde, si va para televisión abierta o en la plataforma digital de Televisa”, informó.

Carla Estrada no pudo evitar hablar en torno a que se busca destituir a su mamá, la actriz Maty Huitrón, como presidenta vitalicia del Patronato de la Casa del Actor Mario Moreno Cantinflas, que es dependiente de la Asociación Nacional de Actores (ANDA).

“A mi madre le deberían de alabar y agradecerle, lo que ha hecho desinteresadamente sin ningún peso durante años en esta casa, que es preciosa. Hay mucha gente que empieza a comentar y atacar y a molestar. Lo mínimo que podía hacer toda la gente, compañeros de este gremio, es agradecer todo el trabajo y labor que ha hecho mi mamá durante tantos años.

Sin embargo, Carla Estrada rechazó que ella vaya a darle continuidad a la filantropía que hace su mamá, “no, no, muchas gracias. Yo no me voy a meter. Lo único que sé es que este sitio ha crecido y los huéspedes artistas retirados están mejor, están en muy buen estado en atención de salud, gracias a la labor que ha hecho mi madre".