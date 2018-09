Carlos Girón uno de los 9 participantes de Made in México

“Los personajes que son un reto en mi carrera, son una joya para mí por complejos que me descubren sin el estereotipo de la cara bonita o el joven bueno porque me llevan al límite”, declaró el actor Carlos Girón, quien tras su trabajo en Las malcriadas para TV Azteca, lo colocó en el centro de atención y que hora le abrió el camino para ser parte del reality Made in México, producido por Netflix.



En visita a las instalaciones de Organización Editorial Mexicana (OEM), siendo el presentador de la sección Ecos enfocado en dar el clima en los programas de noticias los sábados y domingos, para el Canal ADN 40, desde hace 18 meses al aire, ahondó sobre el show Made in México.

“Somos nueve personalidades de distintas esferas de la sociedad que por medio de nuestras actividades personales y profesionales resaltamos sitios de interés y lugares de entretenimiento que tiene la Ciudad de México como visitas a restaurantes, centros nocturnos, discotecas, bares, spa”.

Carlos Girón explicó que lo que se persigue en el reality es retratar formas vidas en la Ciudad de México, a través de nueve personajes, para conocerlos en su estilo de vida, glamour y hasta sus debilidades.

“Las cámaras nos siguen a todos los sitios, no llevamos un guion de por medio. Todo es real como nuestros problemas familiares, económicos, existenciales, los dramas en nuestro núcleo laboral e íntimo, a lo largo de 12 semanas”, comentó.

Se prevé que Netflix estrene Made in Mexico en 190 países el 28 de septiembre.

Carlos Girón dejó en claro que, “durante 24 años de trayectoria, no todo ha sido miel sobre hojuelas y también tengo problemas que la gente no se imagina. Me han pasado cosas muy fuertes que nunca había dicho y se van a revelar en el show en mi total desnudez”.

Hizo hincapié que “en Made in México queda reflejado quien soy. De una manera positiva quiero que se cuente de que todos tenemos conflictos y nuestra vida no es perfecta y todos tenemos altas y bajas, pero siempre luchando poder lograr los objetivos”, además será el vínculo entre todos los integrantes del reality.

Como presentador del clima en ADN 40 y divulgador de problemas ambientales con el abuso del plástico que llega a las playas y mares, añadió: “Me gusta ser El chico del clima, porque me lleva a concientizar y educar a la gente, porque si depende en lo individual contribuir por un mejor planeta”.

Añadió que “lo mejor que captó de mí la cámara las 24 horas fue mi pasión con lo que hago las cosas, porque soy una persona que al mal tiempo le pongo buena cara como buena sonrisa que ni el problema mayúsculo me lo quita”.





Carlos Girón en telenovelas

La casa en la playa

Amigas y rivales

Sortigelio

Más sabe el diablo

Las malcriadas.

Falsa identidad (grabando actualmente)





Los nueve competidores son:





Pepe Díaz es un empresario e inversionista en clubes nocturno. Exitoso de 35 años que busca desprenderse de su fama de seductor y establecer una nueva vida

Carlos Girón Longoria está en el centro de la escena social y es el vínculo entre todos los integrantes de Made in Mexico. Carlos se enfoca en su vida acelerada como conductor de televisión, actor y modelo



Shanik Aspe es conductora de televisión y ex modelo de trajes de baño que sueña con convertirse en cantante de pop

Kitzia Mitre, nacida en la alta sociedad mexicana, es una diseñadora de modas que pasa su tiempo entre la ciudad y el extenso rancho de su familia.

Liz Woodburn es una experta en cultura, viajes y blogera de comida. De nacionalidad estadounidense, recientemente se comprometió y descubrió que debe volver a subir la escalera social mientras se adapta a su nuevo hogar

Columba Díaz es modelo de alta moda y también el alma de la fiesta. Esta soltera super codiciada se encuentra en medio de un triángulo amoroso

Chantal Trujillo es una estadounidense expatriada que dejó su trabajo en la revista de moda más importante para seguir al amor de su vida a México. Chantal se hizo de un lugar en el grupo de socialités más importantes de la Ciudad de México al convertirse en una de las mejores blogueras de moda y estilo de vida.

Roby Checa es cuñado de Kitzia y el chico malo del clan Checa. Es ruidoso, orgulloso y todo un showman, siempre listo para entretener. De 31 años, Robbie intenta balancear su deseo de fiesta con la necesidad del éxito profesional.

Hanna Jaff es una política y filántropa de 30 años que dirige la fundación Jaff. Hanna persigue de manera apasionada todas las causas sociales que son importantes para ella.