¡Loret de Mola regresa a la radio! estrena programa en W Radio

Los periodistas y conductores Carlos Loret de Mola y Alberto Lati se suman a las filas de W Radio comprometidos con buscar matices y ángulos distintos para mantener informada a la audiencia.



Con el objetivo de reforzar su oferta de contenidos, la radiodifusora presentó este día a las voces que se incorporarán a sus cabinas, así como su nueva programación, misma que comenzará a escucharse a partir del 14 de enero.

Loret de Mola regresa a W, lugar que le abrió las puertas recién llegado a la Ciudad de México procedente de Yucatán, motivo por el cual en conferencia de prensa se dijo emocionado de “estar de vuelta en casa”.

“Es la tercera vez que entro a W Radio. Me siento cómodo y agradezco que me abran las puertas y me ofrezcan las condiciones de libertad y profesionalismo con la que todos trabajan aquí. Ojalá podamos estar a la altura, les agradezco la oportunidad”, declaró.

Carlos formará parte del informativo “Así las cosas” y estará al aire de las 13:00 a las 15:00 horas con las noticias más importantes, entrevistas, análisis y humor. El programa, diseñado para la “conversación con un público informado, participativo y exigente”, comienza a las 6:00 horas con Gabriela Warkentin, Javier Risco y Sopitas.

“Iniciamos hace casi dos años y medio con ‘Así las cosas’, ha sido una gran experiencia. Hemos tratado de hacer un poco de noticia ligera, que nos haga reír, enojar y contextualizar, ver las cosas de una forma diferente. Son tiempos de contraste y debemos saber traducir lo que sucede”, señaló la también académica y comunicadora Warkentin.

Por otra parte, se presentó al conferencista y escritor Alberto Lati, quien se integra al equipo de “Pasión W” junto a Geo González para llevar a la audiencia las crónicas, análisis y transmitir toda la pasión que despierta en la gente el deporte.

“Pasión W”, en el que también colaboran Juan Carlos Zúñiga y Alejandro Gómez, se transmite todos los días de las 17:00 a las 18:00 horas.

Francisco Cabañas, director general de Televisa Radio, resaltó la gran audiencia que tienen y que los consolida como uno de los grupos de comunicación más importantes del país, ejemplo de ello son la popularidad de La Ke Buena y Los 40.

“Apostamos al futuro, miramos hacia adelante y ampliamos oferta de contenidos. Todas nuestras producciones se fusionan con el entorno digital, todo, a beneficio de la audiencia”, subrayó antes de mencionar que José Ramón San Cristóbal y Eduardo Videgaray también se suman con “La corneta”.

El programa irónico y de humor político que también se emite en Los 40, se transmitirá de las 15:00 a las 17:00 horas.

A la presentación de los nuevos integrantes del equipo, así como de la renovada programación, también asistieron Enrique Hernández Alcázar, quien estará al frente de “Así el weso” (lunes a viernes de 16:00 a 20:00 horas), y Martha Debayle, quien estrenará imagen.

Francisco Javier González, Alejandro Franco con "WFM"; Primitivo Olvera, con "Hora 25"; Manuel Zamacona, encargado de abrir la programación con “Informativo W” (5:00 horas); Mariana Braun, con “Música W” y Paulina Greenham, con el nuevo espacio “En fin”, complementan la alineación de voces que ofrecerá W Radio a partir del próximo lunes.

