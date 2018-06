Carlos Pala y Andrés Correa presentan su disco "Socios ociosos"

Con motivo del décimo aniversario del lanzamiento del álbum Socios ociosos, los cantautores colombianos Carlos Palacio y Andrés Correa se juntaran para realizar una gira por México, esto como un como acto de justicia hacia el material discográfico que nuca tuvo una presentación oficial al público.



Visiblemente emocionados, los intérpretes aseguraron que con las presentaciones que darán en la Ciudad de México y en el interior de la república, horrarán y saldarán la deuda con el material discográfico Socios ociosos,que con los años se ha convertido en el trabajo más representativo de la carrera de ambos.

“Fue un disco que no tuvo ninguna pretensión y trascendió a pesar nuestro. Las canciones se impusieron en cada uno de nuestros repertorios y ahora también nos toma en un punto privilegiado. En realidad es un gusto que nos estamos dando, es un lujo con el que pudimos decir vámonos a México a celebrar que hace diez años nació esto”, comentó el cantautor Andrés Correa, quien a modo de broma, denomino la gira como una luna de miel.

El trabajo de Pala, como es llamado coloquialmente, y el de Correa les ha colocado dentro de la escena musical como dos de los grandes compositores colombianos que se han sumado a la tradición de letristas que han adornado con la rítmica de géneros como el pop, rock y folk, haciendo de la música verdadera arte.

“En los últimos años hay un grupo de cantautores que estamos pensando en, además de la música, en la letra. Creo que en esa medida está muy bien porque nos insertamos en esa tradiciónde la canción de autor que viene desde España y que atravesado todo Hispanoamérica y que ha encontrado en México un lugar privilegiado y un foco de desarrollo incomparable”, comentó Pala, quien junto con Andrés ofrecerán este día la primera presentación la Ciudad de México.

En relación a que los nuevos géneros musicales que se escuchan en la actualidad y que está siendo liderada por una nueva generación de colombianos, los cantautores aseguraron que no tienen una pelea personal con el reguetón y las nuevas formas de música pues para ellos en la música siempre ha existido música para bailar, saltar y para pensar.

“Creo que si tuviera que emitir un juicio crítico con sus textos, la realidad sería que no hay una profundidad de letras, pero creo que la música no siempre ha sido así. De manera personal, si es algo que no me gusta, no compro el disco o voy a los conciertos, así como también es válido que haya personas a las que no les guste mi música y realice la misma censura. Sin embargo creo que se ha ido más allá al ponerlos en la picota pública y ahorcar al regueton, creo que es un exceso al que yo no estoy dispuesto a sumarme”, comentó Pala.