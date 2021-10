Carlos Rivera debuta como productor

Acompañado por Kalimba como El faraón y Fela Domínguez como narradora, Carlos Rivera produce y actúa José, el soñador, que tendrá una corta temporada de siete semanas en el Centro Cultural Teatro 1, a partir del 10 de febrero.

Así lo anunció el cantante en conferencia y dio detalles del montaje, dirigido por el británico Mariano Dietry, con el que hace su debut como empresario teatral, con el apadrinamiento de Alejandro Gou y Guillermo Wiechers.

Durante la conferencia, Carlos Rivera hizo una llamada telefónica a Yuri para aclarar el por qué ya no está en el musical como narradora, pues, de acuerdo con el productor Alejandro Gou, empezó a ensayar y había ajustado su agenda, pero tuvo que abandonar por problemas de salud.

"Carlos y yo nos queremos mucho, somos compañeros que hacemos muchas cosas juntos", expresó Yuri vía telefónica. "Realmente yo salí de este gran proyecto y todavía sigo tristeando, porque como ustedes saben tengo disautonomía, como secuela del Covid-19 y me requerían para ensayar unas semanas atrás. Gracias Dios, me siento a un 80 por ciento bien ya, pero los ensayos me requerían al cien por ciento y tenía que cantar 19 canciones porque la narradora está toda la obra".

Desmintió que hubiera un conflicto con Carlos Rivera, como se había especulado. "Este chisme, quítenselo de la cabeza. Carlos y yo nos tenemos un gran cariño, una gran amistad, estamos en la misma empresa que nos representa y nuestro manager no nos dejaría hacernos daño".

Carlos Rivera a seis años de protagonizar El rey león, recordó que después de salir de La Academia, el primer musical que vio fue José, el soñador, producción de Morris Gilbert y 17 años después protagoniza el montaje.