Carlos Sadness debuta en el Auditorio Nacional con su álbum “Realismo mágico”

Carlos Sadness debutó en el Auditorio Nacional, con un concierto que forma parte de la gira promocional de su más reciente álbum, “Realismo mágico”. Durante el show, el español compartió una anécdota sobre su primera visita a México, cuando adquirió un souvenir que hasta la fecha carga su chamarra.

“Hace ocho años, en mi primer vuelo interno que hice hacia Guadalajara, me dieron unos cacahuates, y dije ‘los voy a guardar para luego’, y los metí en este bolsillo. Yo llevaba esta chamarra en el Lunario, luego en el (Plaza) Condesa, luego al Metropólitan, el caso es que nunca me los comí y nunca imaginaron…”, contó, mientras sacaba el empaque de su bolsa.

El cantante dijo a manera de broma que ya estaban caducados, así que no podía compartirlos con nadie, e inmediatamente los puso de vuelta en su chamarra.

Lo reciben con cariño

Desde el inicio del show, sus fans se mostraron entusiasmados con las más de 15 canciones que interpretó durante. En todo momento cantaban junto con él, especialmente en temas como “Perreo bonito”, un tema lanzado en 2022, junto a La Bien Querida; “Chocolate y nata”, su dueto de 2021 con Bratty, y “Todo estaba bien”, que canta originalmente con Manuel Medrano.

Carlos Sadness conmovió de manera especial a una fan que se encontraba en las primeras filas, al hablar sobre un obsequio que le entregó antes de iniciar el concierto, con la cual recordó su amor por la música.

“Me han dado una carta donde ponía cosas muy bonitas, y al final ponía: “por favor nunca dejes de hacer canciones”, platicó, mientras se escuchaba a la fan gritando emocionada “Fui yo”.

La he leído en el hotel (la carta), y he pensado, qué es más importante, lo feliz que me haga a mí, o a cuánta gente me hace feliz.

¿Quiénes fueron los artistas invitados al concierto de Carlos Sadness?

Durante su show, Carlos Sadness recibió a una serie de invitados en el escenario: Paloma Morphy, Marco Mares y Melissa Robles, vocalista del grupo Matisse, quien fue la más ovacionada de la noche.

La cantante lo acompañó en “Días impares” y “Morrita linda”, tema perteneciente a su nuevo disco, y que sonó por primera vez en un escenario en vivo. Para acompañar el momento, los fans encendieron las luces de sus celulares e iluminaron el recinto.

Carlos Sadness continuará su gira por México este 18 de octubre en el Teatro Diana de Guadalajara.