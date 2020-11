Carmen Delgado anhela regresar a los escenarios

Carmen Delgado es una apasionada de la actuación, y sin duda su mayor dicha es subir a un escenario y compartir con el público en un mismo tiempo y espacio. Sin embargo, debido a la pandemia no ha vivido esta experiencia desde hace varios meses, y aunque agradece la existencia del streaming, reconoce que las obras no se viven igual.

“El teatro nació como un rito de unión desde la era de las cavernas, para compartir e imaginar el mundo. Nuestros hombres primitivos nunca se hubieran imaginado lo que estamos viviendo, ni que esta expresión del arte sufriera un cambio tan radical”, compartió en entrevista con El Sol de México.

▶️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

A partir de este 7 de noviembre, la actriz revivirá la emoción de verse en el escenario con la transmisión de una función de la obra escrita por Gilda Salinas El último aliento, que se grabó hace dos años, en la que presenta un monólogo sobre la vida de Violeta Parra. “Espero que conservemos esta sacralidad de tomarnos un rato los próximos cuatro sábados para reunirse en familia y disfrutar una puesta en escena que está hecha con el corazón”, dice.

Carmen compartió que la cantante chilena la ha seguido desde que era joven, ya que desde que iba en el CCH entonaba sus canciones y empezó a conocer los detalles de su vida y obra. Por ello, la llenó de alegría cuando Sylvia Pasquel le propuso sumarse al elenco de esta producción.

“En ese momento supe que esas eran las canciones que siempre había querido cantar en mi vida. Violeta es la mujer de quien siempre había querido saber, para conocer a la persona que estaba detrás de sus canciones. En conjunto con el director Julio César Luna optamos por sintetizar en 15 minutos mi diálogo, y que fuera la muerte quien narrara su historia”.

“Ella resistió toda la vida, la viruela negra, el maltrato, la falta de alimentación, porque eran muchos hermanos; entonces, para este monólogo decidimos que la muerte, al igual que yo, era fan de Violeta Parra”.

La actriz adelantó que debido a la buena aceptación que ha tenido su personaje, tiene planes de hacer un monólogo más extenso, exclusivamente sobre la vida de la autora de Gracias a la vida y Volver a los 17, entre muchas otras canciones.

"Desde antes de la pandemia me han dicho varios amigos que debería retomar este personaje porque me sale muy bien, definitivamente me gustaría explorar más su vida y hacer una puesta dedicada solamente a ella. El texto es de Gilda, pero sí se da la oportunidad, me gustaría escribir uno yo misma, espero pronto me pueda sentar con Sylvia para platicar sobre esta propuesta".

Complementan el elenco de esta puesta que originalmente presentó los monólogos por separado, las actrices Stephanie Salas, Anastasia y Mariana Torres, quienes interpretan a la bailarina Isadora Duncan, la escritora Rosario Castellanos y a la actriz Sharon Tate, respectivamente. Las funciones se transmitirán los sábados a las 20:00 horas del 7 al 28 de noviembre a través de la plataforma Eticket Live.