Carmen Muñoz regresa a Televisa como conductora invitada de Hoy

A mes y medio de haber salido de la pantalla de televisión, Carmen Muñoz aparece en el programa Hoy del canal Las Estrellas, pero asegura que sólo estará como conductora invitada.

La comunicadora sigue analizando propuestas para elegir el formato con el que retornará como conductora titular.

Gossip Celebran boda en la telenovela Contigo sí

“En cualquier formato que me asigne la empresa lo voy a tomar con mucha entrega, profesionalismo, porque tengo experiencia en todos. Siento que cualquier proyecto me vendría muy bien, claro con cualquier formato me acomodo, y con plena consciencia de poder estar en contacto con la gente siendo empática al escucharlos y saber que al público le interesará verme”.

En entrevista con El Sol de México, un par de horas después de su aparición en el matutino más visto de la televisión, dijo: “todavía no hemos hablado de fecha definitiva para mi aparición con nuevo programa en la televisora”.

Fueron 16 años los que Muñoz estuvo fuera de Televisa, los últimos cinco se mantuvo en TV Azteca en programas como Venga la alegría, Enamorándonos y Al Extremo.

“Me deja muchos amigos, muchas experiencias, muchas oportunidades que aproveché, les aprendí, ahora hago un nuevo capítulo de mi vida, recibiendo el 2022 en Televisa. A partir de esta semana estoy dentro de Televisa, oficialmente confirmadísimo. Estoy en pláticas en torno al proyecto que haré en los próximos días”.

Carmen Muñoz, comentó cómo se visualiza como profesional y en el plano personal.

Penelopé Menchaca, será la nueva conductora del programa Enamorándonos, al lado de Carmen Muñoz, quien se integra al programa Al Extremo. Foto: Cortesía │ TV Azteca

“Me encuentro muy plena, muy comprometida y con muchas ganas de seguir experimentando formatos nuevos en proyectos televisivos. Me siento feliz, en lo personal, profesional y familiar; deseando que la gente que nos vea tenga los mismos intereses de temáticas que podré presentarles para que de ambas partes haya empatía. Repito me siento plena y feliz”.

Carmen Muñoz arriba a Televisa con toda la energía y ganas de captar a una audiencia empática.

“No tengo problema con un programa de entretenimiento o de causas sociales en pro del público que se interese en preguntar cuestiones de salud, belleza o de otra índole”.

La conductora de televisión debutó en octubre de 2021 como escritora con el libro Dale like al amor que le llevó poco más de cinco años de trabajo y está basado en su experiencia de 14 años en la emisión de Diálogos en confianza de Canal Once y casi cuatro años en Enamorándonos de TV Azteca.

➡ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“Está relacionado con el amor, las relaciones en pareja o en familia, y por lo dicho por especialistas. A mí siempre la gente me pide consejos y se los he dado y ahora están plasmados en el libro.

“El contenido es apto para lo que ahora estamos viviendo emocionalmente con el Covid-19 y sus variantes. Estamos en un punto en que hay que darnos amor propio, cuidarnos, atendernos y mucha gente está justo en una depresión por no saber qué hacer. En mi libro comparto historias, testimonios de gente capacitada, porque actualmente es bueno estar bien física y emocionalmente, para poder fluir y tener una mejor sociedad”, finalizó.