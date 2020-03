Carmen Salinas, madrina del nuevo proyecto del fotógrafo Jonathan Klip

La actriz Carmen Salinas fue la invitada de honor y madrina del nuevo proyecto que emprende el reconocido fotógrafo mexicano Jonathan Klip, un centro cultural que busca promover la riqueza de nuestro país a través de las imágenes.

Como parte de la apertura se exhibe la muestra Mujer chingona, que reúne 25 fotografías que rinden homenaje a las mujeres mexicanas, "que día tras día luchan por cumplir sus sueños, que destacan en sus ámbitos profesionales o en su defecto, por salir adelante con sus hijos". Con esta exposición también se conmemora el Día Internacional de la Mujer.

Entre las imágenes destaca una en especial, es una de Carmen Salinas caracterizada de catrina que tomó Klip, como parte de su proyecto Entre catrinas, donde rinde un tributo a la muerte, a la mujer y a la celebración de la vida, con la participación de 100 mujeres mexicanas.

“Conozco a Carmelita porque fue una de mis 100 catrinas, de ahí nació una amistad muy linda, me parece una mujer admirable, con una gran carrera, una guerrera y se me hizo que ella empata muy bien con el tema de nuestra exposición dedicada a las mujeres”, explicó Jonathan a El Sol de México.

Como parte de la oferta académica, el centro ofrece diplomados, cursos, clases de fotografía para niños y adolescentes, workshops, entre otras actividades.

“Es un lugar para inspirar a todos los fotógrafos y ayudarles a especializarse. Creo que la imagen es un elemento que no tiene fronteras, pero tiene mucho lenguaje, y en México necesitamos eso, promover nuestra grandeza”, añadió Klip.

En tanto, la actriz se mostró emocionada y orgullosa en todo momento de ser participe de este centro, porque ella le tiene un afecto muy especial a todos los fotógrafos de espectáculos, “hacen un gran trabajo de sol a sol, les tengo respeto y amor a todos ustedes”.

Salinas que destaca en el medio por haber participado en producciones como La vecindad, La frontera, Sublime redención y El chofer, y que a sus 80 años sigue activa en el medio, dijo que en algún momento si ha pensado tomarse un descaso de su saturada agenda de trabajo, pero no lo ha decidido, por lo pronto quiere seguir trabajando y salir adelante como hasta ahora lo ha hecho, “siempre le pido a Dios que me dé mucha salud, trabajo y tiempo. Siempre me ha ayudado y aquí seguiré”, comentó.