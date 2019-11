Carolina Miranda deja atrás a Señora Acero para protagonizar Claramente

Claramente, es la nueva serie que estelariza la juvenil actriz mexicana Carolina Miranda, en un papel entre drama y comedia que es una periodista telépata y qué al encontrarse con Alejandro de la Madrid, Emiliano; de quien se enamora, se bloquea su poder de conocer los pensamientos de él.

La artista por demás conocida en América Latina fue entrevistada en la alfombra roja del estreno de la obra Perfectos desconocidos e informó que a un año en que dejó de filmar y desprenderse de Vicenta La Coyote de la serie Señora Acero, es ahora que retorna a la pantalla como Clara, una reportera sagaz, bajo la directriz de Poncho Pineda y Gabriela Tagliavini, a lo largo de 12 episodios.

En entrevista con El Sol de México en su paso por la alfombra roja del estreno de la obra Perfectos desconocidos que es estelarizada por Alex de la Madrid, quien la invitó a disfrutar de la puesta, habló de cómo se ha desprendido de Vicenta de Señora Acero, para ser una juvenil comunicadora que conoce lo que piensan los hombres, exceptuando a quien considera el amor de su vida:

“Clara, es una mujer bondadosa, buena y a la vez torpe, pero muy carismática que guarda un secreto, que es telépata y conoce los pensamientos de los hombres y poco a poco se va aterrando de este género”, describe.

A pregunta que si en la vida real, leyera las mentes de los hombres, cómo reaccionará, esto contestóCarolina:

“Pues realmente es algo que me aterra el saber qué piensan ellos, siento que no es algo sencillo el conocer sus ideas y claro sería un poder nada fácil de controlar o dominar. Creo que no me gustaría tenerlo”.

Durante poco más de cuatro años en que Carolina Miranda se mantuvo en la serie Señora Acero desde la tercera temporada hasta la quinta y última que el viernes 15 pasado finalizó sus transmisiones en el Canal 9 de Televisa, confió la manera de cómo se desprendió de ser Vicenta, una mujer valiente, protectora de su hijo y al cuidado de la gente que es su familia, frente al enemigo que era El Teca:

“Sí todo este tiempo tuve que dominar el saber disparar, usar pantalones, montar a caballo. La verdad todo viene y gira en la actuación. Es sobre creación de personaje, tienes que volverte a romper y reestructurarte. Y ahora saqué una voz nueva, nueva corporalidad y bueno lo demás te lo da la experiencia y la actuación te da la oportunidad de jugar con distintas vidas”, describe en la charla con El Sol de México.

En Claramente por Claro Video que se estrenó el pasado fin de semana, le acompañan a Carolina Miranda, además de Alex de la Madrid, Otto Sirgo y Silvia Mariscal, quienes son los abuelos de ella Mauricio Barrientos El Diablito, Adriana Montes de Oca, Arturo Caslo y Laura Vieira.