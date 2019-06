¡Es oficial! Revelan el cartel del Corona Capital 19

Tras meses de espera por fin revelaron el cartel oficial del evento más esperado de este 2019, Corona Capital.

Este lunes Corona México dio a conocer el nombre de las bandas que participarán en esta edición a festejar el 16 y 17 de noviembre.

A 10 años de #MiCoronaCapital, les tenemos sorpresas. ¡Sigan al pendiente! #CoronaCapital19 pic.twitter.com/GXpA1o6T78 — Corona México (@Corona_MX) 3 de junio de 2019

Entre las bandas convocadas están: Interpol, The Strokes, Portishead, The Rapture, Santigold, Moby, M83 y CSS, entre muchos más que sin dudad no puedes perderte.

Entre sus nuevas apuestas, el CC19 tendrá entre sus filas a Billie Eilish, Years & Years, y Nick Murphy, mejor conocido como Chet Faker.

También tiene a algunas bandas legendarias como es el caso de ¡Keane, The Racounteurs, Travis, The B-52’s, Cat Power, The Voidz y Weezer!

#CoronaCapital19 brincando, cantando y coreando en #MiCoronaCapital, hoy celebramos con este mega cartel. 🙌😎 https://t.co/BjWgDOAyOz pic.twitter.com/GJWJtVt6Dj — Corona México (@Corona_MX) 3 de junio de 2019

Luga, fecha y costos:

Esa edición será en el Autódromo Hermanos Rodríguez el 16 y 17 de noviembre.

Para los boletos, habrá una preventa de tarjetahabientes Citibanamex el 5 y 6 de junio a través del sistema Ticketmaster, con la venta general el 7 de junio.

Aquí ⬇ los precios:

GENERAL P/DÍA:

Fase 1 N/A

Fase 2-$1,599

Fase 3- $1,799

Fase 4- $2,099

ABONO GENERAL:

F1- $2198

F2- $2498

F3- $2798

F4- $3198

PLUS P/DÍA:

F1 N/A

F2 – $2599

F3 – $2999

F4 – $3299

ABONO PLUS:

F1- $3880

F2- $4100

F3 – $4500

F4 – $4900