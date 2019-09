Catalina Creel tendrá un amante en el remake de Cuna de lobos

La renovada Catalina Creel es una mujer frívola, seductora, sensual. Una mujer inteligente, calculadora, con una agilidad física sin par. Es joven, bella y deseada. Así describe la productora Giselle González a su protagonista en la versión de Cuna de lobos, que se estrenará el próximo 7 de octubre, 33 años después de la trama original.

Una de las novedades de esta historia es que la villana ahora tendrá un amante. Encarnada por la actriz española Paz Vega. Ésta será, dice la productora, "una Catalina diferente a lo que antaño hizo la maravillosa María Rubio”.

En entrevista con El Sol de México, la productora ejecutiva de Cuna de lobos, expresa que optó por la evolución de la trama, dispuesta a enfrentar las críticas, incluso el probable rechazo de una audiencia conservadora. “Es un riesgo que el público se resista al cambio, a lo nuevo. Habrá gente que le guste o no, pero de entrada afirmo que sigue el ADN de la original, que es una gran historia de Carlos Olmos, que entonces contó con la dirección de escena de Carlos Téllez y ahora esta nueva versión es dirigida por Juan Pablo Blanco y Éric Morales”.

El parche de la mujer enferma de poder que quiere mantener su fortuna a como dé lugar, así como la música original de Pedro Plascencia Salinas, son elementos fundamentales de ese ADN al que se refiere la productora, quien revela uno de los secretos de la nueva .Catalina Creel: antes de morir, su esposo, interpretado por Leonardo Daniel, descubrirá que ella lo engaña con su propio hermano, además de tener un amante joven.

"La infidelidad es una problemática actual y sucede en muchos hogares. Aquí se complica porque la mujer tiene una relación extramarital en el seno de la propia familia, que además es sumamente conservadora. Es lo que más le duele a su marido, que lo engañara no sólo con otro hombre, sino que es su propio hermano”, detalla Giselle.

A lo largo de 25 episodios, la actriz Paz Vega dará vida a un personaje renovado. Sin demeritar el trabajo de la primera actriz María Rubio en la versión original de 1986, Giselle González, elogia a la española: “Paz resultó una gran actriz, una persona maravillosa, sencilla, profesional, enamorada de su personaje. Fue un trabajo muy desgastante por los tiempos que teníamos que seguir, terminábamos a altas horas de la madrugada, sin lugar a dudas nos deja un grato sabor de boca”.

Pero no sólo la protagonista romperá esquemas. En la versión contemporánea también habrá cabida para un amor homosexual, el equivalente al romance que en la historia original sostuvieron los personajes Alejandro Camacho y Rebecca Jones: "Sin lugar a dudas, actualmente la juventud en su relación con los demás ha cambiado y por ende, el personaje del hijo lo vivifica al tener una pareja del mismo sexo. A esta problemática se enfrentará la nueva Catalina Creel, ya que su vástago ha tomado la decisión de amar a esta persona y no necesariamente a una mujer, para darle continuidad a la estirpe familiar. Entonces sus sentimientos estarán encadenados a un hombre y no a una fémina. Y es al obstáculo que se enfrenta la matriarca, mientras que el hijo tendrá que tomar la decisión de luchar por su amor a pesar de las criticas sociales o hacer lo que los demás quieren”, explica la productora.

Otros actores que intervienen en la trama son Gonzalo García, hijo mayor del millonario Carlos, esposo de Catalina Creel, Paulette Hernández, será esposa de Gonzalo García, Flavio Medina, Francisco el amante y Nailea Norvind, esposa de Francisco.

“No me molestan las comparaciones", concluye Giselle González. "Ahora vamos a capturar a las nuevas generaciones que en 1986 no vieron la primera versión y le hacemos un homenaje post mortem a Pedro Plascencia Salinas, quien también fue una pieza fundamental para que esta historia se convirtiera en un clásico”.