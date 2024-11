Cazzu e Inti reaparecen celebrando Halloween tras polémica con Nodal y Ángela Aguilar

La cantante argentina Cazzu disfruta cada momento de su maternidad y Halloween fue el pretexto para divertirse con su pequeña hija Inti, fruto de su relación con Christian Nodal, como un intento de dejar atrás la polémica tras romper el silencio sobre los detalles de su separación con el intérprete mexicano.

A través de su cuenta de Instagram, Cazzu compartió un video donde se le ve con Inti, quien cumplió un año de edad, vestidas como mariposas monarcas al colocarse unas alas enormes de colores naranja y negro.

Pudiera ser un guiño a México haber elegido disfrazarse como mariposas monarcas, una de las especies más representativas de nuestro país, y para recordar que Inti tiene sangre mexicana, además que en nuestro país se celebra Día de Muertos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Cazzu / Jhonatan Chávez (@cazzuoficiql)

Cazzu e Inti compartieron la noche de Halloween en casa de La Joaqui, su mejor amiga, junto con su esposo e hijas en Argentina.

¿Qué dijo Cazzu sobre Nodal y Ángela Aguilar?

Unas horas antes, la trapera argentina Cazzu habló por primera vez de cómo se enteró de la relación y posterior matrimonio de su expareja Christian Nodal y Ángela Aguilar, luego que esta última afirmara en una entrevista con ABC News que “todos estamos en la misma página, a nadie le rompieron el corazón y tenemos la consciencia tranquila”.

Ante estas declaraciones, Cazzu dio una entrevista a Luzu TV, donde afirmó que había mantenido el silencio sobre su separación con el intérprete de “Adiós, Amor” porque “me parecía lo correcto, porque soy así, es mi forma de ser”.

OMG! Las canciones de Christian Nodal que ha dedicado a sus parejas: hasta las repitió

Cazzu quiso contar su historia para desmentir a Ángela Aguilar, quien aseguró que la argentina tenía conocimiento desde meses antes de su relación con Nodal, quien en mayo dio a conocer que ya no estaban juntos y en junio confirmó que estaba con la hija de Pepe Aguilar para casarse semanas después.

"Como se sugiere que yo formé parte de una especie como de plan, lo cual me siento con la necesidad de refutar por completo y decir que es mentira. Se puso en duda mi integridad como persona”, afirmó.

No tenía conocimiento de que ellos tenían una relación previa a anunciarla. A mí cuando me dejaron fue por un motivo distinto, existió la pregunta: ¿hay alguien más? La respuesta fue no. Yo me enteré de la relación de ellos de la misma forma que se enteró todo mundo, de los mismos medios.

A Julieta Emilia Cazzuchelli, su nombre real, le pareció muy grave que estas declaraciones las hiciera Ángela, aunque nunca mencionó el nombre de ambos en la entrevista.

"La gravedad de esto es que viene de boca de uno de los protagonistas, porque es diferente cuando sale de notas por ahí, la gente dice cualquier cosa, se han inventado tantas cosas. Le han hecho mucho daño a mi familia y lo he soportado en silencio", expresó.

Cazzu mencionó que guardó un silencio de reconstrucción porque “mi vida cambió de la noche a la mañana inesperadamente y mientras pasaban un montón de cosas, yo guardaba silencio; en ese silencio yo me mudaba, armaba un hogar, iba a mi trabajo y maternaba”.

#Nodal #AngelaAguilar #PLP #LuzuTV #Entrevista #Completa #Inti #Ex #Pareja #fyp #parati #viral ♬ sonido original - ~ Alejandro 🕷️ @thealecarrere Cazzu se abre y nos habla de su ex relación, lo que ella vivió y lo que tiene que enfrentar día a día. #Cazzu

La entrevista de Cazzu no pasó desaparcibida para Christian Nodal, quien de inmediato publicó un video para defender a su ahora esposa, quien dijo es un "mujerón".

"Lo que pasó ahí con Ángela que dijo que ningún corazón fue roto es porque la gente pregunta y uno contesta con lo que sabe o con lo que siente”, intentó justificar.

Christian Nodal insistió que Cazzu sabía de su relación con Ángela Aguilar y que nunca fue infiel: "Mi esposa jamás fue mi amante, jamás hubo ni una conversación, la única plática fue para invitarla al Foro Sol".

Christian nodal sale en defensa de la venenito (su esposa) para dejar a cazzu como una mentirosa, poco hombre es lo que es! pic.twitter.com/O1o4uIAnOA — Mel🍦💕 (@BeLLaloKA_) November 1, 2024